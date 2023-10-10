الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يؤكد على ضرورة السماح الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، فيليبو لازاريني، اليوم، الأوضاع الإنسانية في غزة وتعطيل قدرات الوكالة على تقديم خدماتها للاجئين نتيجة التصعيد الخطير واستمرار الحرب على غزة. اضافة اعلان

وأكد الصفدي ضرورة حماية المدنيين الذي تدين القوانين الدولية قتلهم واستهدافهم في الوقت الذي تستمر فيه الجهود لوقف التصعيد وإنهاء الحرب على غزة واللذان ستنعكس تداعياتهما على المنطقة برمتها. 

وأشار الصفدي إلى أن المملكة بدأت بتجهيز المساعدات لإرسالها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع ⁧‫غزة‬⁩، بالتنسيق الكامل والمسبق مع مصر، وبتحديد الاحتياجات المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة. 

وأكد الصفدي مركزية دور الأنروا الإنساني في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ودعم الأردن الكامل لها، وضرورة السماح الفوري لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، وإزالة جميع العقبات التي تقيد دور الوكالة. 

ووضع لازاريني الصفدي في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجه الأنروا، والصعوبات المالية التي تحد دون قدرتها على القيام بدورها الإنساني الأساسي في غزة. 

وأكد الصفدي ولازاريني استمرار التعاون في جهود توفير الدعم اللازم الذي تحتاجه الوكالة لتقديم خدماتها الحيوية في غزة. 

إلى ذلك بحث الصفدي مع وزير خارجية اليونان يورجوس يرابيتريتيس، في اتصالٍ هاتفي، جهود وقف التصعيد الخطير والحرب  على غزة وحماية المنطقة برمتها من تبعاتها، وإيجاد أفقٍ حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام العادل والدائم الذي يضمن الأمن والاستقرار.
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