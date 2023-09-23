السبت 23 أيلول 2023
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الصفدي يبحث جهود وقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند
وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل تحقيق السلام العادل والدائم والشامل على أساس حل الدولتين.اضافة اعلان
وأكد الصفدي، خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة وقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية التي تقوض فرص تحقيق السلام.
في المقابل التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين  أيمن الصفدي نظيره وزير خارجية كرواتيا غوردان ردمان، في اجتماع بحث العلاقات الأردنية الكرواتية، وسبل تعزيزها ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والأزمة السورية، وعديد قضايا ذات اهتمام مشترك.
كما أجرى الصفدي ونظيرته الهولندية، محادثات تناولت العلاقات الثنائية، وعديد قضايا إقليمية ودولية تقدمتها القضية الفلسطينية.
وأكد الصفدي وسلوت، الذي هنأها بتوليها مهامها الجديدة وزيرة للخارجية، الحرص المشترك على تعزيز التعاون بين المملكتين الصديقتين ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
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