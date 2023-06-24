الأحد 25 حزيران 2023
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الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية عدداً من القضايا الإقليمية

الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية عدداً من القضايا الإقليمية
الصفدي يبحث مع مسؤولة أميركية عدداً من القضايا الإقليمية
استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف. 

وأكد الصفدي وليف عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، وأهميتها في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. اضافة اعلان

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للأردن لمساعدته في مواجهة التحديات الاقتصادية وانعكاسات الأزمات الإقليمية عليه. 

وأكدت ليف أهمية الدور الرئيس للأردن في جهود حل الأزمات الإقليمية. 

وبحث الصفدي والمسؤولة الأمريكية عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمة السورية، وعبء اللجوء السوري. 

وأكد الصفدي أهمية الدور القيادي للولايات المتحدة في جهود وقف التدهور الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق التهدئة خطوةً نحو إيجاد أفق سياسي حقيقي لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة. 

وأكد الصفدي ضرورة وقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وعلى ضرورة تنفيذ التزامات اجتماعي العقبة وشرم الشيخ. 

وشدّد الصفدي على أهمية تفعيل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، لافتاً إلى  الجهد العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان، للإسهام في التوصل لهذا الحل وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي ٢٢٥٤. 

كما شدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد الظروف اللازمة للعودة الطوعية الآمنة للاجئين للسوريين، وحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي لهم وللدول المستضيفة ولمنظمات الأمم المتحدة المعنية بهم. 

وأكد الصفدي أن توفير العيش الكريم للاجئين هو مسؤولية دولية مشتركة وليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط، وأن مستقبل اللاجئين في بلدهم، ما يستوجب الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لعودتهم في سياق آليات التعافي المبكر وتثبيت الاستقرار التي أقرتها الأمم المتحدة وغيرها من الآليات القادرة على تحقيق ذلك. 

وشدد الصفدي وليف على استمرار التعاون والتنسيق والعمل المشترك لتعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة، وفي جهود حل الأزمات الإقليمية.
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