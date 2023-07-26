الخميس 27 تموز 2023
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الصفدي يبحث ونظيره البريطاني جهود حل الأزمات الإقليمية

ايمن الصفدي
أيمن الصفدي
 يبحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي اليوم مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفيرلي، آليات توسعة التعاون القائم بين البلدين في جميع المجالات، والجهود المستهدفة لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.اضافة اعلان
ومن المقرر أن يضع الصفدي، كليفيرلي في صورة الجهود التي يقودها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الوصول إلى توافقات أساسها وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تفجر التوتر وتدفع باتجاه موجات جديدة من العنف وتقوض حل الدولتين.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة للوزير البريطاني، فإن سياسة بلاده بعيدة المدى هي تحقيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفا "كنا على الدوام داعمين للقرارات التي نؤمن بأنها تعزز حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مؤكدا أن بلاده حذرة تجاه أي خطوات تقوض هذا الهدف.
وتشهد الضفة الغربية بشكل متكرر توترات أمنية على خلفية اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، أحدثها الثلاثاء الماضي، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وتأتي زيارة الوزير البريطاني إلى الأردن ضمن جولة زار خلالها كلا من قطر والكويت، لبناء روابط تعود بفائدة متبادلة وللتأكيد على الشراكة المتنامية بين المملكة المتحدة والمنطقة.
ومن المقرر أن يعلن الوزير البريطاني خلال الزيارة عن تقديم نحو 1.5 مليون جنيه إسترليني لدعم المبادرات الخاصة بالنساء والفتيات، حيث تستفيد منها منظمات المجتمع المدني من هذا التمويل.
كما ويلتقي وزير الخارجية البريطاني بممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، حيث يعلن عن تمويل قدره 30 مليون جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات لتقديم المساعدة النقدية والدعم للاجئين الأشد عوزا.
ومن المقرر أن يغطي ذلك احتياجات اللاجئين الغذائية والمعيشية الأساسية – ويستفيد منها نحو 70,000 لاجئ سنويا في المخيمات والمجتمعات المضيفة.
وتأتي زيارة كليفيرلي، التي شملت قطر والكويت والأردن، في أعقاب إعلان الحكومة البريطانية مؤخرا أن مواطني دول الخليج والأردن سيستفيدون من نظام تصريح السفر الإلكتروني البريطاني الجديد، والذي سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أقل تكلفة وأكثر سهولة للزائرين.
وتعد الدول الثلاث أيضا شركاء مهمين للمملكة المتحدة في مجال الطاقة والدفاع والأمن.
ويحل برنامج تصريح السفر البريطاني الإلكتروني محل النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة الأكثر كلفة المعمول به حاليا الحالي، حيث سيكون القطريون أول من يستفيد من البرنامج الجديد اعتبارا من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2023، فيما سيطبق البرنامج في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأردن في شهر شباط (فبراير) 2024 قبل التوسع في تطبيقه في جميع أنحاء العالم طوال العام 2024.
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