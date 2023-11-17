الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يتلقى اتصالاً من نظيره المغربي بشأن غزة

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الصفدي يتلقى اتصالاً من نظيره المغربي بشأن غزة
تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في سياق عملية التشاور والتنسيق المستمر إزاء تطورات الأوضاع في ‎غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على القطاع، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وانتهاكاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءاتها على المدنيين والأعيان المدنية.اضافة اعلان
وأعرب الوزير بوريطة عن تضامن ‎المغرب بالكامل مع ‎الأردن، ضد الاعتداء الذي طال محيط ‎المستشفى الميداني الأردني في ‎ غزة.
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