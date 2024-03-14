الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة

thumbs_b_c_b0f9ccda152f16013689f21630931eab
جانب من دمار قطاع غزة
حذّر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستعر ورفض إسرائيل إدخال مساعدات إنسانية كافية إلى أكثر من ٢.٣ مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في غزة. اضافة اعلان

وأكد الصفدي، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني‬⁩ ومع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة‬⁩ وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة‬⁩ سيغريد كاغ‬⁩، أن منع إسرائيل دخول الدواء والغذاء إلى غزة جريمة حرب لا يزل رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزاً. 

وقال الصفدي إن إسرائيل تستعمل الغذاء والدواء سلاحاً ضد الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يواجهه صمت دولي لا يمكن قبوله ويقوض صدقية القانون الدولي. 

وقال الصفدي أن الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة وبما في ذلك الإنزالات الجوية وسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية. 

كما اتفق الصفدي والمسؤولَين الأمميَّين على أنه لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية أمام المساعدات سبيلاً لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته إسرائيل، وأن كل وسائل إدخال المساعدات  الأخرى غير كافية. 

وقال الصفدي إن إسرائيل تتحدى القانون الدولي والمجتمع الدولي بإجراءاتها المستهدفة تجويع الفلسطينيين والتي أوجدت كارثة إنسانية غير مسبوقة يموت خلالها الأطفال عطشاً وجوعاً.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار فشل المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وبما في ذلك تعطيل عمل المنظمات الدولية ومنع توزيع القليل من المساعدات  التي تدخل غزة. 

وأكد الصفدي أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الأنروا أو استبداله. وشدد على أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الذي تقوم به الوكالة في غزة. وشدد الصفدي على ضرورة دعم الوكالة وثمن قرار الدول التي تراجعت عن قرارها تجميد مساعداتها للوكالة بعد الاتهامات التي وجهت لعدد قليل من طاقمها. 

كما أكد الصفدي خلال اجتماعه مع سيغريد كاغ أن المملكة تدعم مهمتها بالمطلق.  

إلى ذلك، استقبل الصفدي أيضاً رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ⁧‫الأنروا‬⁩ كاثرين كولونا‬⁩. وأكد الصفدي دعم الأردن مهمة اللجنة وشكر رئيستها على الجهد الكبير الذي تبذله.
وأكد الصفدي، خلال اجتماعين منفصلين عقدهما مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني‬⁩ ومع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة‬⁩ وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة‬⁩ سيغريد كاغ‬⁩، أن منع إسرائيل دخول الدواء والغذاء إلى غزة جريمة حرب لا يزل رد فعل المجتمع الدولي عليها عاجزاً. 

وقال الصفدي إن إسرائيل تستعمل الغذاء والدواء سلاحاً ضد الفلسطينيين في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني يواجهه صمت دولي لا يمكن قبوله ويقوض صدقية القانون الدولي. 

وقال الصفدي أن الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة وبما في ذلك الإنزالات الجوية وسيلة استثنائية في مواجهة ظروف غير إنسانية تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية. 

كما اتفق الصفدي والمسؤولَين الأمميَّين على أنه لا بديل عن فتح كل نقاط المعابر البرية أمام المساعدات سبيلاً لتلبية احتياجات مجتمع كامل دمرته إسرائيل، وأن كل وسائل إدخال المساعدات  الأخرى غير كافية. 

وقال الصفدي إن إسرائيل تتحدى القانون الدولي والمجتمع الدولي بإجراءاتها المستهدفة تجويع الفلسطينيين والتي أوجدت كارثة إنسانية غير مسبوقة يموت خلالها الأطفال عطشاً وجوعاً.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار فشل المجتمع الدولي إلزام إسرائيل وقف جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، وبما في ذلك تعطيل عمل المنظمات الدولية ومنع توزيع القليل من المساعدات  التي تدخل غزة. 

وأكد الصفدي أنه لا يمكن الاستغناء عن دور الأنروا أو استبداله. وشدد على أن لا جهة أخرى قادرة على القيام بالدور الذي تقوم به الوكالة في غزة. وشدد الصفدي على ضرورة دعم الوكالة وثمن قرار الدول التي تراجعت عن قرارها تجميد مساعداتها للوكالة بعد الاتهامات التي وجهت لعدد قليل من طاقمها. 

كما أكد الصفدي خلال اجتماعه مع سيغريد كاغ أن المملكة تدعم مهمتها بالمطلق.  

إلى ذلك، استقبل الصفدي أيضاً رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ⁧‫الأنروا‬⁩ كاثرين كولونا‬⁩. وأكد الصفدي دعم الأردن مهمة اللجنة وشكر رئيستها على الجهد الكبير الذي تبذله.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دول شقيقية وصديقة

الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دول شقيقة وصديقة

منذ3 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) فيليب لازاريني

الأردن يؤكد أهمية دور الأونروا في إيصال المساعدات لغزة

منذ4 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ

الصفدي: على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته لوقف الحرب على غزة

منذ5 ساعة
تزداد الأزمة الإنسانية في غزة سوءًا يومًا بعد يوم

تمكين: النساء الغزّيات.. مُعاناة مُركّبة

07 آذار 2024
اقرأ أيضا
غيوم تغطي سماء عمّان - (تصوير: أمجد الطويل)

طقس متقلب في الأردن خلال الأيام المقبلة (تفاصيل)

منذ2 ساعة
الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس

الملك يؤكد خلال اتصال مع الرئيس الفلسطيني ضرورة إدامة التنسيق لتفادي أي تصعيد في القدس

منذ3 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي يستقبل رئيسة مجموعة المراجعة المستقلة لتقييم أداء الأونروا كاثرين كولونا

الصفدي يحذر من أي نقص في تمويل الأونروا

منذ3 ساعة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - (أرشيفية)

التعليم العالي توضح أماكن تصديق الوثائق الجامعية

منذ3 ساعة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن: الاحتلال أقدم على خطوة خطيرة ومرفوضة

منذ3 ساعة
القوات المسلحة الأردنية تنفذ 5 إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دول شقيقية وصديقة

الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية جديدة على غزة بمشاركة دول شقيقة وصديقة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الميناء..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

رمضان شاهد على القهر

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قلق مشروع

سلامة الدرعاوي |اليوم

تنظيم السلوك الإنفاقي في رمضان

رعد التل |اليوم

تنمية المحافظات.. من جديد

سميح المعايطة |اليوم

عن سؤال الوزير شحادة: من هو الرئيس القادم؟

مالك العثامنة |اليوم

نساء الأرض وبشائر النور

وفاء الخضراء |اليوم
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات | منذ19 ساعة
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات | منذ19 ساعة
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy
 
 