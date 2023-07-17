الإثنين 17 تموز 2023
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الصفدي يدعو قانونية النواب للاستماع لآراء كافة المختصين بقانون الجرائم الإلكترونية

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
الصفدي يدعو قانونية النواب للاستماع لآراء كافة المختصين بقانون الجرائم الإلكترونية
دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات مشاركة نقابتي الصحفيين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات وجميع المعنيين بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.اضافة اعلان

وقال الصفدي لدى ترؤسه جانباً من اجتماع اللجنة القانونية اليوم الأثنين ، إن المجلس داعم للحريات العامة، ولن يكون إلا في جانب تعزيزها، لافتاً إلى أهمية التفريق بين الحرية المسؤولة، وبين الإساءة والتشهير وتبني الإشاعة الهدامة التي باتت سمة في كثير من منصات التواصل الاجتماعي وتستوجب معالجة قانونية لحماية الحقوق وصون المجتمع، داعياً الحكومة إلى تكثيف التوعية بالقانون لإزالة اللغط واللبس الذي لحق به.

وأضاف الصفدي إن المجلس حريص على الاستماع لكافة الآراء حيال هذا القانون، لافتاً إلى أن الدولة اليوم تمضي بمسارات مهمة في تعزيز الحريات وفي إشراك الجميع في صناعة القرار ، ولذا كُنا بتوجيهات من جلالة الملك نقر قوانين المنظومة السياسية للوصول إلى حياة برلمانية حزبية برامجية.
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