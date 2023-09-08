الجمعة 08 أيلول 2023
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الصفدي يستقبل آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي

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الصفدي يستقبل آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي

استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الجمعة، رئيس مجلس الشورى السعودي معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك في إطار زيارته الرسمية للمملكة على رأس وفد من مجلس الشورى السعودي، حيث يجريان مباحثات رسمية في مجلس النواب.اضافة اعلان

وكان في استقبال الوفد السعودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية النائب ذياب المساعيد، وأمين عام مجلس النواب عواد الغويري، والسفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري. 

ووفق تصريح صادر عن مجلس النواب، فإن الزيارة تأتي ترجمة وتعزيزاً للعلاقات الأخوية الثنائية والمتجذرة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية بقيادة جلالة الملك عبد الله  الثاني المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله ورعاهما، ولتعزيز آفاق التعاون المشترك بخاصة البرلمانية منها.

ومن المنتظر أن يجري الصفدي وآل الشيخ مباحثات في مجلس النواب، وسبق أن زار الصفدي مجلس الشورى السعودي على رأس وفد برلماني قبل شهرين، والتقى بعدد من المسؤولين السعوديين.

ويضم الوفد السعودي المرافق لمعالي الدكتور عبد الله آل الشيخ كلاً من:
عضو مجلس الشورى معالي الأستاذ عبد المحسن بن محمد المنيف، وعضو مجلس الشورى سعادة الأستاذ مبارك بن خلف الدوسري، وعضو مجلس الشورى سعادة الدكتور ناصح بن ناصح البقمي، و عضو مجلس الشورى سعادة اللواء مساعد بن سالم الخالدي.
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