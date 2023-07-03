الإثنين 03 تموز 2023
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الصفدي يلتقي الأسد اليوم

الصفدي والأسد
الصفدي والأسد
يلتقي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنّ الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سورية ومبادرة حل الأزمة.اضافة اعلان

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