الصفدي يلتقي الأسد اليوم

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنّ الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سورية ومبادرة حل الأزمة.
وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi #سوريا، في زيارة يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، ويجري خلالها محادثات مع نظيره الدكتور فيصل المقداد حول الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية.#الأردن— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 3, 2023
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