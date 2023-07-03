الصفدي يلتقي الأسد اليوم

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وصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi #سوريا، في زيارة يلتقي خلالها فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد، ويجري خلالها محادثات مع نظيره الدكتور فيصل المقداد حول الجهود المبذولة لحل الأزمة السورية وعدد من القضايا الثنائية.#الأردن



🇸🇾 🇯🇴 — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) July 3, 2023

يلتقي نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، الرئيس السوري بشار الأسد.وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، إنّ الصفدي وصل دمشق في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين السوريين ملف العلاقات الثنائية وأيضا ملف العلاقات العربية مع سورية ومبادرة حل الأزمة.