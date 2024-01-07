الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يلتقي بلينكن في عمّان اليوم

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الصفدي وبلينكن - (أرشيفية)
يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، بوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي وصل إلى الأردن ليل الخميس/ الجمعة، في سياق جولة إقليمية.اضافة اعلان
ويبحث الصفدي مع نظيره الأميركي الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستعرة، وسيؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين وإزالة جميع العقبات التي تضعها إسرائيل أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع مناطق غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن الصفدي سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، وإدانته لجريمة حرب والتصعيد الخطير للصراع، ورفض أي مقاربة مستقبلية للتعامل مع غزة من منطلق أمني وخارج سياق خطة كاملة شاملة قائمة على وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتستهدف تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
وأضاف القضاة أن الصفدي سيجري محادثات مكثفة مع بلينكن أيضاً بشأن وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع.
وأوضح أن الوزيرين سيبحثان أيضاً قضايا ثنائية وإقليمية.

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