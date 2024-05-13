الصفدي يلتقي نظيره البحريني ويبحثان العدوان على غزة

التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم في المنامة، وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في اجتماع تناول القضايا المطروحة على أجندة اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدولة العربية على مستوى القمة، وعلى رأسها الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

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وشدد الوزيران على ضرورة وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح، وحذرا من خطورة استمرار احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأكد الوزيران على أهمية تنفيذ حل الدولتين وبما ينهي الاحتلال ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.