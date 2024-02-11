الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي ينعى الشهيدين الطيارين العبادي والخضير

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب الشهيدين الطيارين، الرائد الطيار عمر عطا العبادي، والنقيب الطيار محمد عبدالله الخضير اللذين التحقا بدرب الشهادة اليوم الأحد، إثر سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية في قاعدة الملك حسين الجوية/ المفرق.اضافة اعلان

وقال الصفدي: لقد فقدنا بطلين من "نشامى" قواتنا المسلحة، وقد سكن الحزن بيوت كل الأردنيين برحيلهم، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحُسن العزاء.
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