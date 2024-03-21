الخميس 21 آذار 2024
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الصفدي يهنئ بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي - (أرشيفية)
رفع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ، بأسمه وبأسم أعضاء مجلس النواب أطيب التهاني والتبريكات لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين ونشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين معركة الكرامة الخالدة.اضافة اعلان

وقال الصفدي: إننا نستذكر في ذكرى معركة الكرامة بعظيم الفخر والإعتزاز، كيف أعاد الأردن للأمة جمعاء، معنى الكرامة والنصر، حيث شكلت الكرامة منعطفاً هاماً في مسار المنطقة وموازين القوة فيها، ليكون هذا الوطن على عهده مع أبناء أمته، قوياً منيعاً لا تنال منه أطماع الواهمين.

وأضاف الصفدي لقد سطر نشامى جيشنا العربي بقيادة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، أسمى معاني التضحية والفداء والبسالة في معركة الكرامة دفاعاً عن ثرى الوطن بوجه العدو الغاشم.

وختم بالقول: لقد برهنت معركة الكرامة قوة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة وأبنائه الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن والدفاع عن كرامة الأمة، واليوم بقيادة جلالة الملك المعظم يسير هذا الحمى أكثر قوة وصلابة، ونتصدى ونحن ملتفين حول الراية الهاشمية الخفاقة لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار بلدنا.

وبمناسبة عيد الأم، قال الصفدي: نستذكر على الدوام، عطاء الأمهات الأردنيات اللواتي تركن البصمات الجليلة في شتى الميادين، فتحية الفخر بالأم الأردنية مربية في المنزل كانت أو عاملة في ميادين العطاء، حيث تركن من الأثر الكثير على امتداد ساحات الوطن الغالي.

وأضاف الصفدي: في عيد الأم، نوجه تحية الفخر والإجلال لأمهات الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن ثرى هذا الوطن، كما نوجه التحية لأمهات الشهداء في أرض فلسطين الطاهرة، صامدات مرابطات في وجه المحتل الأثيم.
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