الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يهنئ "تشو يول" ويبحثان التطورات في المنطقة

أيمن الصفدي
أيمن الصفدي
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية كوريا تشو تيه-يول، هنأه خلاله بتعيينه وزيراً للخارجية في جمهورية كوريا.اضافة اعلان

وأكد الصفدي تطلعه للعمل مع تشو للبناء على العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، وتعزيزها في مختلف المجالات. وبادل تشو الصفدي تأكيد الحرص على توسعة التعاون بين المملكة وجمهورية كوريا وتعزيز العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالح البلدين.

وبحث الصفدي وتشو، الذي تشغل بلاده عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، التطورات الإقليمية وجهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وخفض التصعيد في المنطقة.

وثمن الصفدي تصويت كوريا لصالح قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، ومواقفها الداعمة لوقف إطلاق النار في غزة. وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وحل الدولتين.

إلى ذلك تلقى الصفدي اتصالاً هاتفياً من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بحث أيضاً جهود وقف العدوان على غزة وتداعياته الخطيرة.

وشدد الصفدي على ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم وفق القانون الدولي.
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