الإثنين 04 أيلول 2023
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الصفدي: 100 مليون دولار من اليابان كقرض ميسر للأردن

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أيمن الصفدي
عمان- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن اليابان شريك للأردن، مقدما الشكر على "الدعم السخي" الذي تقدمه اليابان للاجئين والدعم الموجّه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "الأونروا".اضافة اعلان
وأعلن الصفدي في تصريحات صحفية مشتركة اليوم مع نظيره الياباني هاياشي يوشيماسا، توقيع اتفاقيتين مع اليابان توفر بموجبهما طوكيو 100 مليون دولار من القرض التنموي الميسر للأردن، كما توفر اتفاقية 6 ملاين دولار لدعم قطاع المياه
وقال ان الجولة الرابعة للحوار الاستراتيجي مع نظيره الياباني ناقشت مجالات الطاقة والتجارة ومصالح البلدين ومكافحة الإرهاب، وقال إن العلاقات الثنائية على المسار الصحيح وهي وطيدة بين البلدين.
وتناول الاجتماع مسألة اللاجئين، والتحذير من تدهور الوضع وضرورة تقديم الدعم لمنظمات الأمم المتحدة.
ودعا الصفدي لوقف الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوّض التوصل لسلام.
وقال الصفدي إن الحوار في جولته الرابعة، عكس التزام البلدين بالمضيّ في العلاقات المشتركة.
وقال الصفدي انه ونظيره يوشيماسا، بحثا سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف إزاء عديد قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.
من جهته، قال وزير الخارجية الياباني هاياشي يوشيماسا، إن بلاده تحرز تقدما في التعاون مع الأردن في المسائل السياسية والاقتصادية والأمنية بناء على الشراكة الاستراتيجية.
وعُقدت، اليوم في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي الأردني الياباني برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الياباني هاياشي يوشيماسا.
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