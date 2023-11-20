الضمان تدعو المنشآت المدينة للاستفادة من المرحلة الأولى لتقسيط المديونية

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دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي المنشآت التي ترتب عليها مديونية تجاه الضمان وترغب بتقسيط مديونيتها إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة فائدة التقسيط.وأوضحت المؤسسة أن نسبة فائدة التقسيط المخفضة خلال المرحلة الأولى والمطبقة حالياً هي (5%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها والتي بدأت في 20/9/2023 وتنتهي في 20/12/2023، مبينة بأن تلك النسبة سترتفع خلال المرحلة الثانية إلى (6%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/12/2023 ولغاية 20/3/2024، فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة (7%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/3/2024 ولغاية 20/6/2024، وستكون فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة (8%) للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/6/2024 ولغاية 20/9/2024.ودعت المؤسسة المنشآت إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة الفائدة واستكمال إجراءات التقسيط كون هذه النسبة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي (9%) بعد تاريخ 20/9/2024، حيث ستكون موافقات التقسيط من حيث المدة والدفعة الأولى حسب الصلاحيات المقررة للمؤسسة في نظام الشمول وتعديلاته رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.وأتاحت المؤسسة للمنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة مع مؤسسة الضمان الاستفادة من قرار التخفيض من خلال طلب إعادة الجدولة.