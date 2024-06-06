 
الخميس 06 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

" الطبية الملكية ".. عطلة رسمية لمدة يومين بمناسبة الاحتفالات الوطنية

الخدمات الطبية الملكية
الخدمات الطبية الملكية

احتفاء بمناسبة عيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، والتي تصادف يومي الأحد والإثنين، قررت مديرية الخدمات الطبية الملكية بأن يكون يومي الأحد والاثنين الموافق 9 – 10 حزيران 2024، عطلة رسمية في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، مع استمرار استقبال الحالات الطارئة في قسم الطوارئ على مدار 24 ساعة.

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وبهذه المناسبات الوطنية العزيزة، نرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى، وإلى ولي عهده الأمين ومنتسبي قواتنا المسلحة والشعب الأردني، أسمى آيات التهنئة والتبريك، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الأردن أرضاً وملكاً وشعباً.

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