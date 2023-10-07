الطوفان يغرق الاحتلال ويؤشر إلى تغير المعادلة فوق الأرض

موفق كمال

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أكد خبراء عسكريون ومختصون بالشأن الاسرائيلي، ان عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي نفذتها حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أظهرت الفشل الاستخباراتي الاسرائيلي وعدم الجاهزية العسكرية، في ظل تخطيط متقن، وسرية أحاطت في التحضير الذي سبق العملية، وتكتيكات "حماس" في التغلب على مواجهة القبة الحديدية، كما استبعدوا دور أي وساطة بين طرفي النزاع، إلا بعد أن ينفذ الاحتلال ضربات عسكرية لقطاع غزة.خبير الدراسات الدفاعية اللواء المتقاعد د. مأمون أبو نوار، قال إن العملية عبقرية وفوق المستوى المتوقع، فقد اعتمدت على عنصر المفاجأة التكتيكية، وتحديد الاهداف بدقة، وحرمان الاحتلال من التقاط أنفاسه أو استيعاب الضربة الاولى، مشيرا الى ان الضربة حققت الصدمة النفسية، وأذهلت العالم بسرعة وقوة الهجوم العسكري لـ"حماس".واضاف ابو نوار، ان هذه العملية أثبتت ان قوة الاحتلال نسبية، برغم أنها دولة نووية، مشيرا الى ان هذه العملية أظهرت عدم جاهزية الاحتلال وفشله الاستخباراتي، واستخفافه بقدرات حماس التي فاجأت العالم.واضاف ان حماس، نفذت هجوما بريا وبحريا وجويا في الوقت ذاته، وإسقاطا جويا مسلحا تميز بمنتهى الشجاعة باستخدام اسلوب بسيط بالطيران فوق الأسوار، عبر مسلحين استخدموا البرشوتات المسلحة والتجاوز عن السور، وضرب الأهداف بدقة.ولفت أبو نوار في تصريحات لـ"الغد"، أن حماس ستخرج منتصرة بهذا الهجوم الذي حققت فيه نصرا كونها كانت صاحبة الضربة الأولى، وأفشلت خطة إسرائيل العسكرية القائمة على جز العشب، لكن الخطر بان هذه الهجمة، ستتبعها حرب ضارية، ستنفذها اسرائيل انتقاما لسمعتها العسكرية والاستخباراتية.وعلى صعيد القصف الصاروخي، فحماس أطلقت نوعين من الصواريخ، افشلت خلالها القبة الحديدية، والتي أشغلتها بصواريخ قصيرة لحين إفراغ ذخيرتها، ومن ثم قصفت بصواريخ طويلة المدى أصابت أهدافها داخل العمق الإسرائيلي.واشار الى انه نتيجة هذه الحرب، سيكون هناك حرب أخرى أكثر شمولية، ستتوقف خلال أيام وستخضع اسرائيل لشروط حماس في اي مفاوضات مستقبلية، موضحا انه بعد وقف اطلاق النار، ستكون هناك ضربة إسرائيلية نحو القطاع، لتوحي للمجتمع الإسرائيلي بانها استطاعت تحقيق اهدافها لحفظ ماء الوجه للوصول الى مرحلة الهدوء النسبي.ويؤيده بذلك، اللواء المتقاعد عبدالله الحسنات الذي قال إن حماس، تتمتع بقوة عسكرية موجودة لا يجوز الاستهانة بها، كما تنظر عنجهية الاحتلال الاسرائيلي لها، كما أن للحركة تكتيكات عسكرية خاصة في مواجهة الاحتلال، فهي فاجأته باختيارها للتوقيت بتنفيذ العملية، مستغلة وجود عطلة عيد عند اليهود، وبالتالي اختيار التوقيت نقطة مهمة في تنفيذ العملية، بدلالة عدم الجاهزية الاسرائيلية.كما كانت هناك خطة ممنهجة بإطلاق حماس لصواريخها، إذ تحايلت على القبة الحديدية، بأن أشغلتها بصواريخ قصيرة المدى، وحققت اهدافها بالعمق الاسرائيلي بصواريخ طويلة المدى، كما انها نفذت هجوما بريا وبحريا وجويا (إسقاط مظلي) في آن واحد، وتمكنت من اقتحام المستوطنات والسيطرة على عدد منها.واضاف الحسنات، ان التجهيز لعملية حماس، كان محاطا بالكتمان والسرية، وهناك تدريب متقن ومسبق على خطتها العسكرية، في الوقت ذاته، كشفت عن عدم قدرة الاستخبارات الاسرائيلية بمعرفة أي تفاصيل بشأن العملية، او تحقيق أي اختراق لحركة حماس.وأضاف أن العالم بأجمعه، ينتظر ردا اسرائيليا على هجوم حماس، وكيف ستوازن إسرائيل بين رد عسكري شديد القوة يحفظ ماء وجهها أمام المجتمع الاسرائيلي، ووقوع عشرات الأسرى في قبضة حماس، كذلك وجود مستوطنات محاصرة، ولهذا فحكومة الاحتلال في أصعب حالاتها حاليا، وهي غير قادرة على الرد العسكري الا بعد تخليص أسراها من يد حماس وهذه تحتاج إلى مفاوضات خاصة ربما تنتهي بتبادل المعتقلين في سجون الاحتلال مع الأسرى الذين أصبحوا في قبضة حماس.الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي، قال إن المهم، ما بعد هذه العملية لم يكن كما قبلها، وما حدث، لا يشبهه شيء على الإطلاق في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي، معتقدا بأن هذه المعركة ستطول وتنخرط في صفوفها قطاعات المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم.ولا يستبعد الرنتاوي، أن يتطور الأمر إلى دخول جبهات أخرى على الصراع، بدءا من الجبهة اللبنانية، مستبعدا تدخل الوسطاء حاليا، لأن إسرائيل بحاجة إلى صورة نصر باستهداف المدنيين والبنى التحتية والأبراج السكنية في القطاع، ويمكن بعد تحقيق ضربة اسرائيلية لغزة ان يكون هناك متسع لدخول وساطة أو وسطاء.المختص بالشؤون الإسرائيلية الصحفي أيمن الحنيطي، علل عدم وجود ردة فعل اسرائيلية على عملية حماس المسلحة، كان بسبب ما حدث من هجوم مفاجئ، شل حركة الاحتلال، وباغت أجهزته الأمنية الاستخباراتية، وهذا فشل استخباراتي يضاف الى فشله في حرب 1973 والتي صادف ذكراها أمس، حسب التقويم الميلادي، ناهيك عن استغلال حماس لتوقيت تنفيذ العملية، مشيرا الى أن دولة الاحتلال تمر حاليا بمرحلة أعياد.وتوقع الحنيطي، أن تستغل إسرائيل الهجوم المفاجئ وحصيلته التي وصلت إلى عشرات القتلى الإسرائيليين، ومئات الجرحى جزء كبير منهم بحالة خطرة، ستستغلها للهجوم على القطاع، لحفظ ماء وجهها امام المجتمع الاسرائيلي، بخاصة بعد الفشل الاستخباري وعدم الجاهزية العسكرية.