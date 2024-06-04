العبابنة يضع حجر الأساس لمبنى النادي الاجتماعي الأردني في رأس الخيمة

تحت رعاية القنصل العام للملكة الأردنية الهاشمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عاصم العبابنة وضع حجر الأساس لمبنى النادي الاجتماعي الأردني وذلك بمناسبة يوم استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الـ 78 في إمارة رأس الخيمة، بحضور رجل الأعمال الأردني د.نائل النمر رئيس مجلس الإدارة بالإنابة وعدد من الشخصيات والناشطين الأردنيين.

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وثمن العبابنة الخطوة الإيجابية التي قام بها أبناء الجالية الأردنية، مبدياً سعادته الكبيرة لمثل هذا المشروع والذي يهدف إلى تعزيز الترابط بين أبناء الجالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعكس الصورة المشرقة لأبناء الأردن في المغترب.



من جهته عبر د.نائل النمر عن سعادته الغامرة في هذه المناسبة والتي اعتبرها بمثابة خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الأردنية الإماراتية، مشيداً بذات الوقت بالتسهيلات الكبيرة التي قدمت له من الجانب الإماراتي لوضع حجر الأساس لهذا المبنى والذي سيقدم خدماته لأبناء الجالية الأردنية بشكل عام.