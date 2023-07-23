الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

العجارمة: مخاطبة الأمن العام بشأن شائعة تسريب امتحان التوجيهي

طلبة توجيهي بعد خروجهم من امتحان التوجيهي سابقا- أرشيفية- (تصوير ساهر قداره)
طلبة توجيهي
خاطبت وزارة التربية والتعليم، الأحد، مديرية الأمن العام بعد تداول شائعة تسريب امتحان العلوم الحياتية لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، وفقا للأمين العام لوزارة التربية للشؤون التعليمية نواف العجارمة.اضافة اعلان
وقال العجارمة، لـ "المملكة"، إنّ أشخاصا تداولوا ورقة خادعة لمبحث العلوم الحياتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مما يربك الطلبة، حيث تم التواصل مع وحدة الجرائم الإلكترونية مباشرة.
وأضاف، أنه تم التحقق من صحة الورقة من قبل الإدارة الفنية فور تداولها، حيث تم استخدام شعار وزارة التربية والتاريخ لخداع الطلبة، داعيا طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى عدم الالتفات للشائعات المتداولة.
وكانت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات قد نفت تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية للتوجيهي، داعية الطلبة إلى عدم الالتفات للشائعات.
وأضافت قبيلات عبر صفحتها على الفيسبوك: "يتم تداول ورقة امتحانية، على أنها تعود لامتحان اليوم في مبحث الأحياء، ندعوكم إلى عدم تداولها أو الالتفات للشائعات التي تتحدث عن تسريب الأسئلة، وتعمل على إضاعة جهودكم وزعزعة ثقتكم بأنفسكم فيما تبقى من وقت يفصلكم عن الامتحان".
وتابعت: "ثقوا بأنفسكم وبجهود بذلتوها وتوكلوا على الله".

مجلس الأعيان

مجلس الأعيان يعقد اليوم أولى جلساته في الدورة الاستثنائية منذ6 ساعة

طلبة توجيهي يؤدون امتحانا في قاعة بإحدى المدارس-(أرشيفية)

أكثر من 149 ألف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي اليوم منذ6 ساعة

طقس حار

الكتلة الحارة تتعمق من اليوم إلى الأربعاء منذ6 ساعة

القرآن الكريم

الأردن يدين حرق القرآن في الدنمارك منذ23 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي

الصفدي: غرامات مشروع الجرائم الإلكترونية كبيرة

منذ1 ساعة
بدء اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

بدء اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري

منذ3 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-23 at 11.23.24

تشكيل لجنة للبدء بتجهيز مأوى للكلاب الضالة على مساحة 20 دونما في الزرقاء

منذ3 ساعة
أمن وحماية

أبو مرجوب: شركات أمن وحماية تضغط على العمال لتضليل مفتشي العمل

منذ4 ساعة
بشر الخصاونة

مندوبا عن الملك.. الخصاونة يشارك في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

منذ5 ساعة
التربية تطلق رابطا إلكترونيا لتقديم طلبات الترقية (رابط)

التربية تنفي تسريب أسئلة امتحان التوجيهي اليوم

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

الـ"ما- بعد- إنسان" (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

من يوقف ابتزاز القطاع الخاص؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

قانون الجرائم الإلكترونية.. كيف نحقق التوازن؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

خطة "ألف بستة بثلاثين"!

نضال المجالي |اليوم

عن الميزة التنافسية للاقتصاد الأردني

رعد التل |اليوم

إضرابات اللاعبين.. بداية كارثية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات | منذ16 ساعة
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
 