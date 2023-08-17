الخميس 17 آب 2023
النسخة المطبوعة

العجلوني: استحدثنا تخصصات تقنية مبنية على دراسات لاحتياجات سوق العمل

الدكتور أحمد العجلوني
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني
هنأ رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور أحمد العجلوني الطلبة الناجحين بالثانوية العامة على نجاحهم، بعد ما بذلوه من جهد تكلل بنجاحهم في هذا الامتحان، ودعاهم للإقبال على التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل وتخصصات مهن المستقبل التي تفتح المجال للدخول مباشرة الى سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي. اضافة اعلان

ودعا العجلوني الطلبة الذين لم يجتازوا هذا الامتحان الوطني إلى بذل مزيد من الجهد للحاق بركب زملائهم في الدورة التكميلية للثانوية العامة، ليواصلوا مسيرة حياتهم العلمية والعملية.

وقال الدكتور العجلوني أن العديد من التخصصات الجامعية اليوم أصبحت في حكم الراكدة والمشبعة منوها الى ضرورة الاستئناس بتوجيهات ديوان الخدمة المدنية وطلب القبول الصادر عن وحدة التنسيق والقبول الموحد التي توضح هذه التخصصات.

واشار الدكتور العجلوني إلى أن المهارة والمعرفة وتخصصات مهن المستقبل هي من أصبحت تحدد معالم سوق العمل الوطني الإقليمي والعالمي مؤكدا حاجة السوق الكبيرة والمتزايدة من الخريجين المهرة في التخصصات التقنية وتخصصات مهن المستقبل مثل تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والمعلومات والبرمجيات والتخصصات التقنية على مستوى الشهادة الجامعية المتوسطة، مشيرا ان الجامعة استحدثت العديد من البرامج التقنية في كافة كلياتها المنتشرة على ارض المملكة توائم احتياجات المناطق التي تتواجد بها الكليات بشكل خاص واحتياجات السوق الوطني والاقليمي بشكل عام، مؤكدا ضرورة أن تكون خيارات الطلبة متوائمة مع احتياجات سوق العمل والتركيز على مهن المستقبل.

ودعا العجلوني الطلبة الى مراجعة موقع جامعة البلقاء التطبيقية الالكتروني للاطلاع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات التقنية والتطبيقية التي تدرسها الجامعة www.bau.edu.jo.
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