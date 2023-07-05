الأربعاء 05 تموز 2023
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العدوان على جنين يجدد تكريس الأردن لجهوده لحمل القضية الفلسطينية إلى العالم

جانب من الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال على مخيم جنين-(وكالات)
جانب من الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال على مخيم جنين-(وكالات)
 يكرس الأردن بقيادته الهاشمية، الجزء الأكبر من جهوده واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية إلى جميع المحافل الدولية، لاقتناعه بأن الهم الفلسطيني، هو هم أردني، وبأن قضية فلسطين هي قضية الشعب الأردني مثلما هي قضية الشعب الفلسطيني، وبأن مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن شعوبها، مرتبط بحل الدولتين الذي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض الفلسطينية.اضافة اعلان
واشار مراقبون، الى ان العمل الدبلوماسي الأردني تجاه العملية العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في مدينة جنين ومخيمها أول من أمس، تمثل في إدانة ورفض العدوان والمطالبة فورا بوقفه، إذ أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، خلال زيارته الرسمية اول من امس إلى العاصمة أنقرة، أن العدوان على جنين تصعيد خطر من الاحتلال الإسرائيلي، واعتباره تأجيجًا وتصعيدًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعا الصفدي، إلى تحرك دولي بشكل سريع وفاعل لوقف هذا العدوان الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والتوتر الذي سينعكس على المنطقة برمتها.
كما بحث الصفدي يوم الاثنين الماضي في اتصال هاتفي مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، سبل التحرك المشترك عربيا ودوليا لمواجهة التصعيد الإسرائيلي الخطر، وما يمثله من تهديد للأمن في المنطقة برمتها.
ويقول الوزير الاسبق د. هايل داوود، إن الأردن تواصل التنسيق مع الدول العربية والشركاء الدوليين للدفع بحل الدولتين، والمناداة بوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والانتهاكات التي تقوض فرص تحقيق السلام.
وجدد التأكيد على اهمية استمرار عمل الأردن مع السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، وحمايتها ورعايتها، انطلاقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وشدد على أن حل القضية الفلسطينية، هو مفتاح السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وله انعكاساته الدولية التي لا يمكن إنكارها، مبينا أن من واجب المجتمع الدولي العمل، لخلق أفق سياسي يمهد الطريق لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة، تفضي إلى حل عادل وشامل.
من جهته، أكد السفير السابق سمير مصاروة، أن المملكة لطالما كانت الفاعل الأبرز والمدافع الرئيس ضد انتهاكات إسرائيل بحق الشعب والأرض الفلسطينية، بحكم العامل الجغرافي والديموغرافي، بالإضافة إلى حقها في الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات.
وبين أن الأردن، ومنذ إمارة شرق الأردن، ارتبط دينيا وتاريخيا بفلسطين، ومنذ النكبة استمرت القضية الفلسطينية بالنسبة له، العنوان الأول في أجندته السياسية، وعلى أرض فلسطين قدمنا الشهداء، دفاعا عن ثراها الطهور، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وما يزال الأردنيون على العهد خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، شركاء لنضال الشعب الفلسطيني في كفاحه، لاستعادة حقوقه ووطنه المغتصب، وقد شكلت هذه المواقف السند الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وشدد مصاروة، على أن الدور الأردني ما يزال قائما على أهميته وعمقه في القضية الفلسطينية، وهو لم يأت بالصدفة، بل هو نتاج مسيرة تاريخية طويلة من التشابك والتلاحم بين شعبين، عاركتهما انعكاسات هذه القضية، خصوصا وأن القضية الفلسطينية تعد جزءا من الأمن الوطني للأردن، مؤكدا أن الدور الأردني فيها راسخ رسوخ الحق الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، وهذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يتجاوزها أو يتناساها.
بدوره، قال المحلل السياسي د. صدام الحجاحجة، أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا، سيبقى دوما الأقرب إلى فلسطين وشعبها، وصوت جلالة الملك عبدالله الثاني، سيبقى الأقوى والأكثر شجاعة في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها، والأعلى في الدعوة الصادقة إلى التضامن والوحدة بين أبناء الأمة العربية، لمواجهة التحديات والمخاطر.
وأضاف الحجاحجة، أن الأردن سيبقى في مقدمة الركب نحو فلسطين، فهي ثابت أردني هاشمي مقدس، وسيبقى التلاحم الأردني الفلسطيني، هو الأسمى والأقوى، ومنطلقا لوحدة الأمة، بخاصة وان مواقف جلالة الملك تؤكد ان الأردن لن يفرط بحقوقه المتعلقة، في عودة اللاجئين الفلسطينيين كافة إلى وطنهم وتعويضهم، وأنه سيبقى يؤكد على الثوابت الفلسطينية ويدعمها، مهما كانت الضغوطات أو ارتفع الثمن، وقد استمر على خطى القادة الهاشميين، فكانت القضية الفلسطينية، وحق شعبها في إقامة دولته المستقلة هاجسه الأول والدائم، وهي أسمى من كل التباينات والاختلافات.
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