الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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العزة: جائزة المباني المهيأة لذوي الإعاقة تؤكد ريادية الأردن في احترام حقوقهم

سمو الأمير مرعد بن رعد، يرعى الإعلان عن نتائج "جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" أمس - (بترا)
سمو الأمير مرعد بن رعد، يرعى الإعلان عن نتائج "جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" أمس - (بترا)
 أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة أن إطلاق جائزة المباني المهيأة للاشخاص ذوي الإعاقة، تأتي في نطاق اسبقيته التشريعية والممارستية في مجال الإعاقة، لذا تستحق مؤسساته، أن تكون صاحبة ريادة وقيادة في هذا المضمار.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال حفل الإعلان عن نتائج "جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة" في دورتها الأولى للعام الحالي، برعاية سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، امس، وبحضور الأميرة دينا مرعد.
العزة، بين أن إطلاق الجائزة، يأتي في نطاق استراتيجية المجلس، منذ أكثر من 4 أعوام لتحفيز القطاعات المختلفة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في القانون، ولتعزيز الممارسات الفضلى في مجال إزالة العوائق البيئية.
ولفت العزة، إلى أن مفهوم التصميم الشامل الذي يستوعب متطلبات وصول الجميع للمرافق والخدمات والسلع، بات هو السائد، لما يحققه من فوائد وعوائد، بما في ذلك القطاع الخاص.
وقدمت المستشارة في المجلس رولا جرادات، عرضا تضمن آلية عمل لجنة التحكيم الفنية الخاصة بدراسة طلبات التقدم للجائزة، والتثبت من انطباق الشروط عليها، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن ذوي الإعاقة والقطاعين العام والخاص، ممن لديهم خبرات فنية متخصصة بشأن إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.
وبينت جرادات، أن مرحلة التقييم انقسمت الى مرحلتين: الاولى، التقييم للوثائق والصور والفيديوهات المقدمة للمباني المترشحة، والثانية، الزيارات الميدانية للتحقق من شمول المباني المترشحة للجائزة على متطلبات إمكانية الوصول الى المكان والمعلومات، إذ كانت مرجعية اللجنة في ذلك، كودة متطلبات البناء لذوي الإعاقة.
وأطلق المجلس الجائزة العام الحالي، لتعزيز ممارسة ذوي الإعاقة لحقوقهم، بما فيها حقهم بالوصول الى المباني والمرافق، والحصول على ما تقدمه من خدمات بسهولة وخصوصية واستقلالية في القطاعين العام والخاص، وتحفيز المؤسسات على تهيئة مبانيها ومرافقها.
وتقدم للمشاركة في الجائزة 86 مبنى تابعا لمؤسسات متعددة، موزعة على النحو التالي: 58 مبنى تابع لمؤسسات ودوائر حكومية، 19 مبنى خاص بمؤسسات من القطاع الخاص، و9 مبان خاصة بمؤسسات تطوعية.
وفاز بالجائزة (الفئة الذهبية) مباني: العلاقات العامة- إدارة ترخيص السواقين والمركبات/ ماركا، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بنك الاتحاد/ فرع الجبيهة، إدارة ضمان فرعي معان ومأدبا/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وزارة النقل، معرض أورانج الأردن/ الدوار السابع، وزارة الصحة، بنك القاهرة عمان/ فرع وادي صقرة، مركز صحي صخرة الشامل/ عجلون/ وزارة الصحة، محطة طارق/ أمانة عمان الكبرى.
بينما فاز عن (الفئة الفضية) مباني: إدارة ضمان فرع جنوب عمان والزرقاء والعقبة والسلط/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ديوان الخدمة المدنية، مكتبة المئوية/ جامعة العلوم والتكنولوجيا، وزارة الأشغال العامة والإسكان، شركه لومينوس لصناعة الأفلام والإعلام/ كلية لومينوس الجامعية التقنية، بلدية مؤاب الجديدة، الأمانة - وادي السير، معرض شركة أمنية للاتصالات/ البتراوي.
وعن (الفئة البرونزية) فاز مباني: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، معهد الإدارة العامة، إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي- فرع المفرق، المستشفى التخصصي، مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي/ وزارة الثقافة، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فندق كراون بلازا / عمان والبحر الميت.
وفي نهاية الحفل، قدم الأمير بن رعد الدروع التكريمية للمؤسسات الفائزة عن فئات الجائزة الثلاث، وأعضاء لجنة التحكيم الفنية المختصة بدراسة الطلبات والتحقق من متطلبات إمكانية الوصول فيها.
يشار إلى أن أن الجائزة، أطلقها المجلس مطلع العام الماضي، لتصبح سنوية لأكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير الوصول.
وتشمل المعايير: منحدرات، مصاعد، دورات مياه، اتساع المداخل والمخارج، مؤشرات أرضية، مواقع إلكترونية وبيانات ومعلومات بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة - التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة.
وحضر حفل الجائزة، وزراء وأعيان ومديرو مؤسسات وطنية وممثلو سفارات أجنبية.
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