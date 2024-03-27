العمري: مواقع التواصل تعج بإعلانات مضللة عن بيع زيت الزيتون

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وأشار العمري خلال حديثه الى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر قامت بتتبع إعلانات هذه الصفحات ووجدت أن البيع يتم عن طريق التوصيل فقط وبسيارات خاصة، ولم يكن من خلال شركات التوصيل المرخصة، دون فاتورة بيع للمنتج من الزيت أو أي إشارة الى موقع المستودعات التي تحوي هذا المنتج، مبينا أن جميع هذه الإعلانات ما هي إلا إعلانات مضللة ووهمية لبيع زيوت رديئة ومغشوشة.وأضاف، أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر تنصح المستهلك بعدم شراء الزيت إلا من المصادر الموثوقة وهي معاصر الزيتون والمزارعين المعروفين شخصيا لدى المستهلك، إضافة الى الشراء من المؤسستين المدنية والعسكرية والمحلات التجارية المرخصة لهذه الغاية، منوها بضرورة أن يكون الزيت معبأ غذائيا، وأن تتم عملية الشراء بعد إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة المعلومات مع بيان اسم صاحب العلامة التجارية.وعن أسعار الزيت لهذا العام، أكد العمري أن النقابة العامة لأصحاب المعاصر قد أعلنت ومنذ بداية الموسم الحالي عن أسعار بيع تنكة زيت الزيتون الأصلي 16كيلو بـ95 دينارا للتنكة الواحدة وبحسب الكمية والجودة، علما بأن بعض المزارعين قد باعوا إنتاجهم من الزيت بسعر التنكة الواحدة بـ100 دينار.-(بترا)