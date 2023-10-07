العمر المتوقع للأردني ينخفض من 75 إلى 74 عاما في 7 سنوات

سماح بيبرس

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كشف مؤشر رأس المال البشري العام الصادر عن البنك الدولي قبل أيام، عن أن متوسط العمر المتوقع عند الولادة للفرد الأردني يبلغ 74 عاما، مقارنة بـ75 عاما في 2016، وهو معدل يشبه المؤشر المتوسط الإقليمي في مؤشر "احتمالية البقاء على قيد الحياة حتى سن 5 سنوات".وأوضح التقرير أن الطفل المولود في الأردن ستكون إنتاجيته 55 %، وهو معدل أقل من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ 57 %، لكنه أعلى من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض حيث قدّر بـ48 %.وما يزال الأردن عند الدرجة 0.55 من المؤشر الذي يتراوح بين "0" و "1"، وهو من ضمن الدول "متوسطة الدخل الأدنى" وفقا لتصنيفات البنك.وقال إنّه من بين كل 100 طفل يولدون في الأردن، يعيش 98 طفلا حتى سن الخامسة، وأنّ 89 % من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما يعيشون حتى سن 60 عاما. ويبلغ معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة 9 لكل 1000 مولود حي، مقارنة بـ10 لكل 1000 عام 2016، وهو معدّل مماثل لمؤشر المتوسط الإقليمي.وقال المؤشر إنّه يمكن للطفل في المملكة الذي يبدأ المدرسة في سن الرابعة أن يتوقع إكمال 11.1 سنة من الدراسة بحلول عمر الثامن عشر، وبأخذ ما يتعلمه الأطفال في الاعتبار، فإن سنوات الدراسة المتوقعة هي 7.7 سنوات.ويبلغ معدل إتمام الدراسة الابتدائية في السن الرسمي للالتحاق بالصف الأخير من ذلك المستوى 81 %، مقارنة بـ72 % عام 2016، فيما تبلغ نسبة الأطفال في سن المدرسة الإعدادية المسجلين في هذا المستوى 76%، مقارنة بـ69% عام 2017.وأشار الى أن ما يقرب من 92 من كل 100 طفل لا يعانون من التقزم، وهذا يعني أن 8 من كل 100 طفل معرضون لخطر القيود المعرفية والجسدية التي يمكن أن تستمر مدى الحياة.وذكر أنّه في عام 2018، كان 71 % من الأطفال (الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و59 شهرًا) يسيرون على المسار الصحيح من حيث الصحة والتعليم والرفاهية النفسية الاجتماعية.وفي عام 2022، تلقى 77 % من الرضع الجرعة الثالثة من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي، مقارنة بـ99 % عام 2017.وقال إنّه حتى العام 2021 فإنّ 33 % من الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) كانوا خارج نطاق العمل أو التعليم أو التدريب، مقارنة بـ38 % عام 2017، وهذا المؤشر أعلى من المتوسط الإقليمي.أمّا عن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الشباب، فتبلغ نسبة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا) الذين يعرفون القراءة والكتابة 99 %، ولم يتغير هذا منذ عام 2017، وهو مؤشر أعلى من المتوسط الإقليمي.أمّا معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة ممن هنّ في سن العمل (25 سنة فما فوق) فبلغت 13 % حتى العام الماضي، مقارنة بـ14 % عام 2017، وهذا المؤشر أقل من المتوسط الإقليمي.ويوضح مؤشر رأس المال البشري كمياً المراحل الرئيسية من الميلاد حتى البلوغ لطفل مولود في سنة معينة وتبعات ذلك على إنتاجية الجيل التالي من العاملين، وذلك بثلاثة عناصر: مكون "معدل البقاء على قيد الحياة"، ومكون "الدراسة"، الذي يجمع معلومات عن مقدار التعليم وجودته، ومكون "الصحة" الذي يشمل معدل بقاء البالغين على قيد الحياة، ونمو صحي بين الأطفال دون سن الخامسة، ويتم قياس ذلك باستخدام معدلات التقزم.