"العمل المرن" يخفق بمواكبة مستجدات كورونا ومطالبات بالتحديث

هبة العيساوي

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يرى خبراء في قطاع العمل ونقابيون أنه بعد المرور بتجربة جائحة كورونا وانبثاق وظائف حديثة متأثرة بالتطور التكنولوجي وتغير أشكال العمل، ظهرت الضرورة لتحديث نظام العمل المرن الحالي، الذي لم يستطع مواكبة المستجدات.ويؤكد هؤلاء في حديث لـ"الغد" أن النظام المعمول به حاليا تم وضعه عام 2017 قبل الجائحة، وظهرت فيه بعض الثغرات التي تتعلق بحقوق العمال والعلاقة التي تربطهم مع صاحب العمل.وبينوا مدى أهمية إجراء حوار جماعي على طاولة واحدة لصياغة التعليمات لضمان تأمين "انتقال آمن" للعمال من أشكال العمل الحالية إلى المستقبلية، ومحاولة تجاوز بعض المشاكل والعقبات التي قد تؤثر في نوعية الوظائف وانعدام المساواة.يشار إلى أنه لدى تعديل قانون العمل الأردني في العام 2019، تم اقتراح إدراج العمل المرن ضمن التعديلات المقترحة على قانون العمل، وبالفعل تم تعديل المادة (2) من القانون وإدراج تعريف خاص بالعمل المرن وأشكال عقوده وفق نظام صدر لهذه الغاية.وفي هذا الصدد، أكد رئيس بيت العمال حمادة أبو نجمة ضرورة إصدار نظام جديد للعمل المرن، كون النظام والتعليمات صدرت في العام 2017 قبل جائحة كورونا، ولاحقا ثبت ظهور العديد من الثغرات فيه.وبين أبو نجمة أن من تلك الثغرات ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، والضوابط الخاصة بحقوق العمال.وأكد وجود قصور في نظام العمل المرن المعمول به حاليا، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فيه، عبر الأخذ بعين الاعتبار ما حدث في الجائحة، خاصة وأن العمل عن بعد ما يزال مستمرا.ورأى وجوب إجراء حوار اجتماعي مسبق على طاولة واحدة للحصول على صياغة جديدة للتعليمات تحمي جميع الأطراف.يشار إلى أن فئات العمال التي يمكن أن يشملها نظام العمل المرن، هي: العامل الذي أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة، والعامل الذي لديه مسؤوليات عائلية، ويشمل ذلك المرأة الحامل أو العامل الذي يتولى رعاية طفل أو رعاية فرد من أفراد العائلة أو رعاية كبار السن بسبب إعاقة أو مرض، والعامل المنتظم بالدراسة الجامعية، إضافة إلى العامل ذي الإعاقة.وأما بالنسبة لأشكال العمل المرن، فتشمل العمل بعض الوقت، بحيث يحق للعامل تخفيض ساعات العمل بعد موافقة صاحب العمل إذا كانت طبيعة العمل تسمح بذلك، والعمل ضمن ساعات مرنة، بحيث يكون للعامل الحق، وبعد موافقة صاحب العمل، في توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجاته، على ألا يقل مجموع ساعات العمل اليومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل.وهناك أيضا أسبوع العمل المكثف، بحيث يكون للعامل الحق، وبعد موافقة صاحب العمل، توزيع ساعات العمل الأسبوعية على عدد أيام تقل عن عدد أيام العمل المعتادة بالمنشأة، على ألا تتجاوز إحدى عشرة ساعة في اليوم، والسنة المرنة، بحيث يكون للعامل الحق، وبعد موافقة صاحب العمل، توزيع أيام العمل السنوي على أشهر محددة من السنة، وبحيث لا تتجاوز أحكام قانون العمل، وأخيرا العمل عن بعد، بعد موافقة صاحب العمل ودون الحاجة إلى تواجد العامل في مكان العمل.من جانبه، أكد رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني عزام الصمادي أن جائحة كورونا أظهرت الحاجة الماسة لتغيير أنماط الالتحاق بالعمل، حيث أدخل مفهوم جديد وهو العمل عن بعد، ما يحتم تطوير التشريعات المتعلقة بعلاقات العمل للتعاطي مع هذا المستجد، فعلى سبيل المثال لدينا في الأردن نظام رقم (22) لسنة 2017 وهو نظام العمل المرن الصادر في الجريدة الرسمية رقم (5450) والمنشور بتاريخ 16/ 3 /2017.وبين الصمادي أن هذا النظام كان يعالج حالات محددة للعمل المرن، حيث حدد في مادته رقم (3) الفئات التي تخضع لأحكامه، ما يستدعي بالضرورة إعادة النظر في النظام ليشمل فئات العاملين على اختلاف تنوع عملهم، بحيث يضمن حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، لكي يتم تجنب أي نزاع عمالي محتمل بين العمال وأصحاب العمل في ظل المستجدات التي طرأت على سوق العمل المحلي، وخاصة بعد جائحة كورونا.من جانبه، قال الناشط النقابي، وناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن (رنان)، حاتم قطيش، إن من الأمور الإيجابية التي تستحق الثناء في التشريعات الوطنية هو إصدار نظام العمل المرن في العام 2017 كأحد متطلبات مستقبل العمل، لكن هذا النظام بقي حبرا على ورق ولم تسجل حالة عقد عمل مرن واردة في وزارة العمل منذ إصدار النظام حتى جاءت جائحة كورونا، وبالتالي لم يتسن لهذا النظام أن يتم تجريبه على أرض الواقع، ولذا لم تكن هناك حاجة للتعديل والتطوير عليه.وقال قطيش: "اليوم، وبعد جائحة كورونا والتطبيق القسري للعمل عن بعد والعمل المرن، برزت الحاجة الملحة الى وجود نظام ينظم هذا النوع من عقود العمل؛ وأيضا أصبحت الحاجة ملحة إلى تعديل هذا النظام ليتناسب مع أشكال العمل الجديدة، ويساهم في الانتقال الآمن لمستقبل العمل ليستوعب كافة أنواع عقود العمل، ويشمل جميع العمال وأشكال العمل المرن ذاته، فضلا عن إضافة بعض المرونة في شروط العقد المرن نفسه".وأضاف: "من ناحية أخرى يجب التعديل على أنظمة النقابات العمالية لتتماشى مع أشكال العمل الجديدة، ولتستوعب شمول العمال بالعمل المرن لتحقيق حرية التنظيم النقابي للعاملين ضمن عقود العمل المرن، والعمل عن بعد، وأشكال العمل الجديدة التي أصبحت تتوسع على حساب أشكال العمل التقليدية التي تقوم عليها النقابات العمالية".