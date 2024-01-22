العودات يدعو لقيادات إدارية "غير مرتجفة"

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انتقد النائب عبد المنعم العودات تكرار المخالفات في تقارير ديوان المحاسبة، معتبرا أن ذلك أمر مؤسف، ويجب الانتباه إليه وتصويبه.وتابع العودات إبان مناقشة مجلس النواب لتقرير ديوان المحاسبة عن العام 2022: لو استعرضنا تقارير ديوان المحاسبة في السنوات قبل هذه الحكومة وهذه الحكومة نجد أنها من النوع ذاته، وهنا أستخلص ما هو السبب الذي يدفع الإدارة إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات، فقانون ديوان المحاسبة منح مهلة معينة للإدارة للإجابة على الاستيضاحات المقدمة إليها في المخالفة التي ترتكبها والإدارة العامة لا تلتفت ولا تستجيب لطلب ديوان المحاسبة في تصويب هذه المخالفة ضمن المدة القانونية التي حددها القانون.وقال إن القانون ينص على الرد والتصويب خلال 30 يوما، لكن جرى العرف ومنذ عقود طويلة بأن لا يتم الالتفات لمثل هذا النص الموجود في القانون، داعيا لأهمية تفعيل تلك النصوص القانونية.وأعرب العودات عن استبشاره خيرا بإدارة الديوان الحالية والتي كشفت عن خطة جديدة للإدارة، وإعداد التقارير وفق رؤية منهجية حديثة، مؤكدا دعم ديوان المحاسبة بشكل دائم.وأضاف أن فكرة ديوان المحاسبة- هذه المؤسسة الدستورية- أنها تأخذ بالرقابة اللاحقة ولم نأخذ بالرقابة المسبقة، والرقابة اللاحقة تأتي بعد أن يتخذ أو تتخذ الإدارة قرارها، مشيرا إلى أن الأصل أن رقابة ديوان المحاسبة هي رقابة لاحقة ولم نأخذ بالرقابة المسبقة والقائد الإداري يعرف عمله ويتخذ قراره دون تردد.واعتبر العودات أن الإدارة العامة هي العمود الفقري الذي يحمل أجهزة الرقابة الداخلية داخل المؤسسة، وهو المرشد الموجه للقائد الإداري وضعف الأجهزة الرقابية هي ضعف الإدارة؛ لذلك بات واجبا أن تكون الأجهزة الرقابية الداخلية قوية ولديها المكنة اللازمة للمعرفة والأدوات لفحص المخالفات ومعالجتها بالسرعة المطلوبة.ولفت إلى أن المخالفات التي يتم الإشارة إليها من قبل ديوان المحاسبة أصبحت تضعف ثقة الناس بالإدارة ولهذا نحن بحاجة لإداريين أقوياء، معربا عن تفاؤله بإدارة ديوان المحاسبة الحالية وأن يتم تغيير المنهجية ويكون هناك متابعة للاستراحات حتى نصل إلى الهدف الذي نريده جميعا.