العيسوي: المبادرات الملكية ستركز على مشاريع إنتاجية

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تنفيذا للتوجيهات الملكية، واصل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، لقاءاته أمس مع وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات لواء الرصيفة التابع لمحافظة الزرقاء.وتأتي هذه اللقاءات استكمالا لزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى اللواء في السادس والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي.وفي مستهل اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ومحافظ الزرقاء حسن الجبور، قال العيسوي إن جلالة الملك يؤكد دائما أهمية التخفيف من الضغوط المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وإيجاد فرص عمل للحد من مشكلتي الفقر والبطالة بين الشباب.وأشار إلى أن جلالة الملك ركز خلال زيارته للواء الرصيفة، على هذه المواضيع، لما يتمتع به اللواء من موقع حيوي بين العاصمة والزرقاء، ما يجعله فرصة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.ولفت إلى أنه تم تنفيذ عدد كبير من مشاريع المبادرات الملكية، خلال السنوات الماضية، في مختلف مناطق اللواء وبمختلف القطاعات التنموية والخدمية.وأكد العيسوي استمرار تنفيذ المبادرات الملكية، إذ ستركز خلال المرحلة المقبلة على مشاريع إنتاجية وتنموية توفر فرص عمل للشباب.من جهتهم، عبر الحضور عن شكرهم وتقديرهم لجهود جلالة الملك، مؤكدين أهمية الزيارة الملكية للواء، التي تجسد حرص جلالته لتلمس احتياجات أبناء اللواء.واعتبروا أن الزيارة الملكية، التي تأتي في إطار حرص وتواصل جلالته المستمر مع أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة، سيكون لها أثار إيجابية على واقع اللواء.وأكدوا أهمية الحديقة البيئية، التي افتتحها جلالة الملك خلال زيارته للواء، إذ باتت منطقة تلال الفوسفات متنفسا لأهالي وأبناء اللواء، بعدما كانت تعاني من مشاكل بيئية.وتناول المتحدثون قضايا واحتياجات اللواء في القطاعات التعليمية والصحية والبيئة والشبابية ومشاريع بنى تحتية وتنموية.وفي مجال التعليم، طالب المتحدثون بإنشاء مبنى لمديرية التربية والتعليم وتعزيز التعليم المهني في مدارس اللواء، وحل مشكلة نظام الفترتين في المدارس.وفي قطاع الصحة، دعوا إلى تفعيل عمل المراكز الصحية الشاملة وتوفير التخصصات الطبية، إلى جانب استحداث وحدة معالجة للقلب في مستشفى الأمير فيصل واقتراح بتشغيل مستشفى الرازي المغلق حاليا، من قبل وزارة الصحة لتخفيف الضغط عن مستشفى الأمير فيصل.وأكدوا ضرورة إنشاء سقف لسيل الزرقاء، عند مروره باللواء، من خلال مشروع استثماري يوفر فرص عمل لأبناء اللواء، ويعالج الكثير من المشاكل البيئية، كما طالبوا بتحسين وتطوير شبكات الصرف الصحي وإنشاء حدائق عامة في مناطق اللواء.ولفتوا إلى أهمية توفير الدعم لبلدية الرصيفة وللجمعيات الخيرية وإنشاء فرع للأكاديمية الملكية للمكفوفين.وطالبوا بإنشاء مجمع داخلي للسفريات، وتوفير مركز للدفاع المدني ومكتب للأحول المدنية، وكذلك لدائرة الأراضي والمساحة وآخر لترخيص المركبات، واستحداث كلية جامعية تتبع لجامعة البلقاء التطبيقية.وفي نهاية اللقاء، قال العيسوي إن جميع الطلبات والمقترحات، التي طرحت خلال اللقاء الملكي الأسبوع الماضي وفي لقاءات المتابعة، تم رصدها وسيتم التنسيق حيالها مع جميع الجهات المختصة لدراستها ومتابعة تنفيذها حسب الأولويات والإمكانيات، وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها وبمتابعة من الديوان الملكي الهاشمي.-( بترا-عماد السعايدة)