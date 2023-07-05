الأربعاء 05 تموز 2023
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العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في لواءي الرمثا وبني كنانة

رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي يفتتح مبادرات ملكية في لواءي الرمثا وبني كنانة - (بترا)
رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي يفتتح مبادرات ملكية في لواءي الرمثا وبني كنانة - (بترا)
 افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم، عددا من مشاريع المبادرات الملكية في لواءي الرمثا وبني كنانة بمحافظة إربد.اضافة اعلان
ففي لواء الرمثا، افتتح العيسوي، بحضور نائب محافظ اربد د. حمدان السرحان، ومدير مراكز زها الثقافية رانيا صبيح، فرعا لمركز زها الثقافي الذي نفذ بمبادرة ملكية.
وتفقد حدائق أنشئت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زياراته ولقاءاته التواصلية مع بنات وأبناء محافظة إربد.
ويضم فرع مركز زها الثقافي، قاعات تدريب مخصصة لتنمية مواهب الأطفال، وملعباً خماسياً ومنطقة ألعاب للأطفال رملية مزودة بمختلف التجهيزات والألعاب، ومرافق أخرى، لضمان تقديم أفضل الخدمات للأهالي والأطفال.
ويستفيد من المركز 550 طفلا عبر خدمة الدورات التدريبية لأبناء المجتمع، بالإضافة لتقديم دورات لتمكين المرأة في المجتمع، وعلى هامش الافتتاح وقعت اتفاقية تعاون بين مركز زها وبلدية الرمثا الجديدة.
كما تفقّد العيسوي حديقة الهاشميين في منطقة الطرة، التي جرى تأهيلها وتزويدها بالمستلزمات وتطوير مرافقها لتقديم الخدمة الفضلى لأبناء المنطقة، كما تفقد حديقة الشهيد أحمد إدريس الزعبي، في منطقة سهل حوران، التي زودت بتجهيزات وألعاب مطاطية ورملية ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، لتشكل متنفساً للأهالي وأطفالهم.
وفي لواء بني كنانة، افتتح قاعة متعددة الأغراض، تابعة لنادي خرجا الرياضي في اللواء، وزودت القاعة بالأثاث الكامل وبالمستلزمات، لخدمة أهالي المنطق، بالإضافة لإقامة أنشطة ثقافية وأعمال تطوعية وعقد محاضرات.
وقال العيسوي في تصريحات صحفية، إن المبادرات الملكية تركز على تلبية احتياجات المجتمع، ومن بينها إنشاء قاعات متعددة الأغراض ومتنزهات وحدائق نموذجية لضمان تقديم أفضل الخدمات  لأبناء وبنات المنطقة، وتوفير البيئة الحاضنة لإبداعاتهم ومواهبهم.
وأضاف أن المبادرات الملكية تسعى لإحداث نقلة نوعية في المجتمعات المحلية لجهة دعم الأندية الرياضية والشبابية وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر فرص العمل.
من جانبها، أكدت صبيح أهمية المبادرات الملكية، والتي ساهمت بانتشار المركز في المحافظات والمدن والألوية، مشيرة الى ان فرع المركز في الرمثا يضم 60 برنامجا تدريبيا للأطفال من عمر 3 الى 18 عاما، بالاضافة لخدماتها للشباب عبر الفرص التشغيلية والتدريبية.
من جانبه، أكد رئيس نادي خرجا حازم الزعبي، أن تدشين المبنى الجديد للنادي الذي نفذ بمبادرة ملكية، يأتي انطلاقاً من إيمان جلالة الملك بأهمية الشباب في البناء والتنمية وإكسابهم المهارات، وتوفير البيئة المناسبة لتلبية وتحقيق طموحاتهم وأهدافهم.-(بترا)
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