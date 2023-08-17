العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في معان

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افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك أمس، مشاريع مبادرات ملكية في محافظة معان، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.ففي قضاء الجفر، افتتح العيسوي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاكف الحجايا ومحافظ معان فيصل المساعيد والمديرة التنفيذية لمراكز زها الثقافي رانيا صبيح، حديقة الجفر، التي تم انشاؤها بالتعاون مع مركز زها الثقافي، على مساحة (5) دونمات، لتكون متنفسا للأهالي وأسرهم.وتفقد العيسوي مشروع الاستزراع السمكي، في منطقة الجفر، الذي أنشئ في إطار مبادرة الفروع الإنتاجية، التي أطلقت بتوجيهات ملكية عام 2008.واستمع العيسوي، بحضور قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي الحياصات، إلى شرح حول مراحل سير المشروع، من حيث تجهيز البرك المائية، تمهيدا للمباشرة بعمليات إنتاج الأسماك بجودة عالية، بعد أن تم تدريب وتأهيل شباب المنطقة الذين التحقوا للعمل بالمشروع، لتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية، واستثمار أفكارهم وطاقاتهم لخدمة مجتمعاتهم.وتفقد العيسوي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن ووزير السياحة والآثار مكرم القيسي، مشروع إعادة وتأهيل قصر المغفور له الملك المؤسس عبدالله الأول، طيب الله ثراه، والوقوف على مراحل سير المشروع الذي انتهت أعماله الإنشائية، وينفذ بتوجيهات ملكية، بهدف تطوير القصر إلى متحف وطني، يحاكي تاريخ الدولة الأردنية ونشأتها وتأسيسها.ويعد القصر، الذي اتخذه الملك المؤسس، كمقر للدفاع الوطني أثناء تواجده في معان، تحفة معمارية مميزة، حيث راعت التصاميم الجديدة للقصر، القيمة التاريخية والحضارية، ليصبح معلما وطنيا يحوي بين أروقته مقتنيات الملك المؤسس، وصوره وشواهد ووثائق تتعلق بالثورة العربية الكبرى، والأحداث التاريخية المهمة التي شهدها القصر.وفي مدينة البتراء، رعى العيسوي، بحضور الوزير القيسي، ورئيس مجلس مفوضي إقليم البترا التنموي والسياحي الدكتور سليمان الفرجات، حفل إطلاق المرحلة الثانية لحركة السيارات الكهربائية، التي تم تزويدها لسلطة إقليم البتراء التنموي السياحي من خلال المبادرات الملكية، ليرتفع عدد السيارات من 20 إلى 40 سيارة كهربائية.كما افتتح العيسوي حديقة "وارينا القرية الثقافية" في لواء البترا، التي نفذت في إطار المبادرات الملكية، بهدف تشجيع إحياء التراث الشعبي والتاريخي، إذ ستمثل نقطة جذب سياحي واقتصادي نظراً للأهمية التاريخية والتراثية التي يتمتع بها موقع المشروع.-(بترا)