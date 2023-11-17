العيسوي يلتقي شيوخ ونواب من قبيلة بني حسن

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ثمن شيوخ ونواب من قبيلة بني حسن جهود جلالة عبدالله الثاني المتواصلة لوقف الحرب على غزة ومساعي جلالته لضمان تأمين الأشقاء بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية.جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الجمعة، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في الديوان الملكي الهاشمي.وأكدوا وقوف جميع الأردنيين خلف مواقف وجهود جلالة الملك في مساعيه الدولية والإقليمية لوقف الحرب على القطاع.ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.وأكدوا ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف مواقف جلالة الملك.وسلموا ، في ختام اللقاء، العيسوي، وثيقة تأييد ودعم لجلالة الملك، موقعة من شيوخ ونواب ووجهاء وقيادات مجتمع مدني وفعاليات نقابية ونسائية وشبابية.