العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي محافظة عجلون

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تنفيذا للتوجيهات الملكية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، في الديوان الملكي الهاشمي أمس الخميس، وجهاء وممثلي أبناء وبنات محافظة عجلون.ويأتي عقد اللقاء، لمتابعة المطالب والقضايا، التي تم طرحها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمحافظة عجلون الثلاثاء الماضي، ولقائه عددا من وجهاء وأبناء وبنات المحافظة، وللوقوف على أي مطالب واحتياجات أخرى.وفي مستهل اللقاء، الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا ومحافظ عجلون قبلان الشريف، قال العيسوي، إن جلالة الملك يوجه دوما بضرورة تفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن في مختلف مناطق المملكة والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم وتلبية الممكن منها، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وحسب الإمكانيات المتاحة.وأضاف، إن هذا اللقاء جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، استكمالا لزيارة جلالة الملك للمحافظة الثلاثاء الماضي، وذلك لمتابعة القضايا التي تم طرحها خلال الزيارة الملكية ولاستكمال الحديث حول أولويات ومطالب واحتياجات المحافظة.من جهتهم، ثمن الحضور زيارة جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لمحافظة عجلون، وتلمس احتياجاتها والايعاز للمعنيين بحل وتوفير الخدمات التي تحتاجها المحافظة، معتبرين أن الزيارة الملكية ستسهم في معالجة الكثير من القضايا والمطالب.وأكدوا أهمية مشروع التلفريك، الذي أعطى فرصة استثمارية وتنموية للمحافظة وجعلها وجهة سياحية، مؤكدين أهمية استغلال المساحات المجاورة للتفريك لغايات الاستثمار وبما يوفر فرص عمل أمام شباب وشابات المنطقة.وتركزت المطالب، التي تم طرحها على الأبعاد التنموية والبنى التحتية والسياحية والزراعية والصحية والتعليمية وقطاعي المرأة والشباب والمتقاعدين العسكريين.ولفتوا إلى مشكلة شح مياه الشرب في مختلف مناطق المحافظة، مقترحين زيادة حصة المحافظة من المياه، وإنشاء سدود لتخزين المياه.وفي الجانب الصحي، طالبوا بتعزيز مستشفى الإيمان بالكوادر الطبية والتمريضية، وفتح المجال أمام العسكريين والمتقاعدين وعائلاتهم للعلاج فيه لتخفيف أعباء التنقل عليهم، وتحويل بعض المراكز الصحية الأولية إلى مراكز شاملة.-(بترا)