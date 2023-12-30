السبت 30 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرواشدة

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العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الرواشدة

نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، إلى عشيرة الرواشدة بوفاة الحاجة ختمة شراري الرواشدة، والدة الصحفي محمد خير الرواشدة.اضافة اعلان

وأعرب العسيوي عن صادق العزاء والمواساة إلى عشيرة الرواشدة خاصة والبرارشة عامة. داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وثمن تركي الرواشدة شقيق الفقيدة هذه البادرة الكريمة والتي ليست بغريبة على الهاشميين. داعيا الله أن يمد بعمر جلالته وسمو ولي العهد. ويحفظ العائلة الهاشمية.
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