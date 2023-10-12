"الغد" تكشف تفاصيل اجتماع وزير الداخلية مع قيادات الحركة الإسلامية

حمزة دعنا

كشف الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي للإخوان المسلمين) المهندس مراد العضايلة، عن تفاصيل الاجتماع الذي عُقد مع وزير الداخلية صباح اليوم والذي ضم عددا من قيادات الإخوان وعلى رأسهم المراقب العام عبد الحميد الذنيبات.



وقال العضايلة لـ"الغد": "طلبنا من وزير الداخلية إعادة الجيش الشعبي وتسليح الأردنيين استعدادا للتغييرات التي تشهدها المنطقة وخصوصا في غزة، وأبدينا تخوفنا من محاولة الاحتلال لتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن وسكان غزة إلى مصر".



وأضاف: "طالبنا بضرورة وجود جسر جوي آمن بالتعاون مع الجانب المصري لوصول المساعدات إلى قطاع غزة، وإطلاق حملات تبرعات رسمية لمساندة أهالي غزة".



وأكد العضايلة، "تمحور حديث وزير الداخلية مازن فراية على ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية لإقامة المسيرات وخصوصا المطالب الشعبية بإقامة مسيرة كبيرة على الحدود الأردنية مع الكيان الصهيوني".



وردت قيادات الإخوان بحسب العضايلة، "سنبقى ننظم بتلك المسيرات في المناطق التي نراها مناسبة لكي يسمع العالم صوتنا".



ولم يتسنَّ لـ"الغد" الحصول على تعليق رسمي من الحكومة حول الاجتماع رغم محاولاتها المتكررة.

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ولاحقا أصدرت الحركة الإسلامية بيانا تاليا نصّه:



"طالب وفد من قيادة الحركة الإسلامية خلال لقاء مع وزير الداخلية مازن الفراية صباح اليوم الحكومة بإعادة التعبئة للجيش الشعبي وتسليح الشعب الأردني والتأهب لمخططات العدو الصهيوني الذي يسعى لإحداث نكبة جديدة في فلسطين، مع ضرورة فتح جسر جوي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني المجرم.



وأكد وفد الحركة الإسلامية الذي ضم المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المهندس عبد الحميد الذنيبات ونائبه محمد عقل والأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة ونائبه المهندس وائل السقا على خطورة التحركات التي يقوم بها العدو الصهيوني من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والسعي لتهجيرهم إلى سيناء وتسليح مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية بما قد يسفر عن مخطط لتهجير أبناءها إلى الأردن ضمن ما وصفه قادة الاحتلال بمخطط تغيير وجه المنطقة، مما يتطلب تحركاً رسمياً فاعلاً وحاسماً تجاه العدو الصهيوني وتعبئة الجبهة الداخلية الأردنية في مواجهة هذه المخططات.



كما أكد الوفد ضرورة فتح جسر جوي إغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالتنسيق مع مصر واستمرار التحرك الرسمي لوقف ما يرتكب بحق قطاع غزة من مجازر، مع ضرورة الانفتاح على قوى المقاومة الفلسطينية والتي تدافع عن فلسطين في مواجهة المشروع الصهيوني بما يخدم المصالح الأردنية الأردنية ، وتنويع خيارات السياسية الأردنية في التعامل مع قوى الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم ومقاومتهم بمختلف السبل المتاحة".