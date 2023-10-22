الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الغد" تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة

"الغد" تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غز
"الغد" تنظم وقفة تضامنية مع أهالي غزة
نظم العاملون من صحفيين وإداريين في صحيفة "الغد" اليوم الأحد، وقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة، احتجاجا على العدوان الإسرائيلي الغاشم والذي اشتد منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" وما زال متواصلا لليوم السادس عشر على التوالي.اضافة اعلان

جاء ذلك ضمن فعاليات مجدولة قررها مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، دعا خلالها للمشاركة بالوقفات التضامنية مع الأهل في قطاع غزة أمام المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وطالب المحتجون بمحاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

ونددوا بالولايات المتحدة التي اعتبروها شريكة في الدم الفلسطيني، معتبرين أن المجتمع الدولي كذلك متواطؤ مع الاحتلال في جرائمه.

كما حيوا المقاومة وأكدوا ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني.

وأشاروا إلى الإعلام الغربي ومعاييره المزدوجة ومحاولته طمس الحقيقة في الأراضي المحتلة، مؤكدين أهمية الكلمة والصورة في نقل ما يعاني منه أبناؤنا في القطاع المحاصر.

ورفع عاملو "الغد" شعارات عديدة من بينها "نتنياهو مجرم حرب يجب محاسبته"، "ندعم المقاومة الفلسطينية وحقها بالدفاع عن نفسها"، "العالم الصامت شريك في العدوان على غزة".


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