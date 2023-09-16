السبت 16 أيلول 2023
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"الغذاء والدواء" تشارك بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 شاركت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أمس، ممثلة بمديرها العام الدكتور نزار محمود مهيدات، ونخبة من كوادر المؤسسة بمؤتمر نقابة الصيادلة السادس عشر "الصيدلة في المئوية الثانية: رؤية مستقبلية".اضافة اعلان
وجاء تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وبحضور العين يوسف القسوس وبمشاركة عربية ودولية من خلال استقطاب خبرات صيدلانية عالمية وعربية رائدة، إضافة إلى مشاركة العديد من شركات الأدوية المحلية والعالمية والمؤسسات الصيدلانية.
وأشار نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة رئيس المؤتمر ونائب رئيس اتحاد الصيادلة العرب، إلى أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية والاهتمام الكبير الذي يوليه جلالته للقطاع الصحي، وللنهوض بجوانبه كافة وتطويره، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحسين جودته وكفاءتها والتشاركية مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، والسعي الدؤوب لتطوير أشكال الممارسة والرعاية الصيدلانية، وتحسين مخرجاتها.
وأكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار محمود مهيدات، خلال العرض الذي قدمه، أن مشاركة المؤسسة في هذا المؤتمر جاءت انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي ورؤية جلالة الملك عبد الله الثاني للعمل والإنجاز من أجل أردن جديد، وأن المؤسسة تسعى للتغيير ودعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية وتحسين بيئة الأعمال وتحديث الأنظمة المتعلقة بهذه الصناعات لتعزيز جودة الدواء وحماية المريض وتشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي.
كما أشار مهيدات إلى دور المؤسسة المحوري في دعم صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي لها أثر على دعم الاقتصاد الوطني من خلال إقرار ونشر نظام فحص الدواء ونشر أسس التصنيع الجيد المعتمدة عالميا والتعديل المستمر على أسس التسعير ومراجعة أسعار الأدوية المحلية، إضافة إلى استحداث الخدمات الإلكترونية وأتمتتها والتي تأتي انسجاما مع أهداف المؤتمر المرجوة.
وأضاف مهيدات، أن المؤسسة تحرص دائما على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومية، إضافة إلى توفير الدعم الفني والتوعية للشركات العاملة في قطاع الأدوية وتشجيع الشركات الناشئة في صناعات الأدوية. 
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز البحث بالصناعة الدوائية والممارسة المهنية، والتعليم والتدريب الصيدلاني، فضلا عن توفير فرص التعاون والتبادل ونقل المعرفة بين الخبراء والمختصين في قطاع الصيدلة، إضافة إلى مواكبة المستجدات العلمية في قطاع الصيدلة واستشراف آفاق تطور مهنة الصيدلة في الأردن على الأصعدة كافة، ومناقشة التحديات التي تواجه المهنة ومنتسبيها، عبر جلسات حوارية وورشات عمل ومحاضرات مختلفة بما يسهم في صياغة رؤية المهنة واستراتيجيتها في المستقبل.
وشاركت نخبة من كوادر المؤسسة في مديرية الدواء بعدد من المحاضرات والأوراق البحثية التي انسجمت مع محاور وأهداف المؤتمر. ويتضمن المؤتمر الصيدلاني الأردني معرضا لأكثر من 40 شركة من شركات الأدوية والصيدليات والشركات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص.
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