الغذاء والدواء تطلق دليلا إرشاديا للمكملات الغذائية للرياضيين

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة اليوم الأربعاء، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن الدليل جاء بهدف تعزيز الوعي بالاستخدام الآمن لأغذية الرياضيين من خلال تقديم نصائح وإرشادات توعوية ترتبط باستخدام أغذية الرياضيين؛ منها ضرورة الالتزام بالجرعة المحددة وطريقة الاستخدام والتأكد من خلوها من المواد المحظورة عالميا أو على أي مواد لها تأثير دوائي، والتأكد من حصولها على موافقة حسب الأصول من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وأضاف، أن الدليل الموجه لمتداولي أغذية الرياضيين ومرتادي مراكز اللياقة البدنية والمدربين العاملين فيها ومتلقي الخدمة من مقدمي طلبات الإجازة يوضح متطلبات المؤسسة الخاصة بإجازة أغذية الرياضيين لدى قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين في مديرية الغذاء وإجراءات تسجيلها أصوليا والوثائق اللازمة لهذه الغاية.
ويتوفر الدليل الذي أطلق ضمن حملة توعوية حول الاستخدام الآمن للمكملات الغذائية المخصصة للرياضيين تحت شعار "استعملها صح" على موقع المؤسسة الإلكتروني من خلال الرابط التالي: (بترا)