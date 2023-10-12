الفاعوري: استعادة %50 من أموال صندوق "مكاتب استقدام"

هبة العيساوي

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قال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري، إنه جرى استعادة أكثر من 50 % من القيمة الإجمالية لأموال صندوق النقابة التي وزعت على أصحاب المكاتب وقدرها 483 ألف دينار.وبين الفاعوري في تصريح لـ"الغد"، أن النقابة ما تزال تنتظر الاجراءات الرسمية الرقابية من الجهات المعنية بهذا الملف، موضحا أن استرداد المبالغ المستمر منذ نحو أسبوعين، جاء بعد تعميم مجلس النقابة على أصحاب المكاتب باستعادة جزء من المبلغ.وأكد أن أصحاب المكاتب متفهمون لقرار وزارة العمل، بعد صدور قرار بأن هذه الأموال عامة.وكان المجلس السابق للنقابة، قرر قبل أشهر في اجتماع الهيئة العامة، توزيع 3 آلاف دينار على أصحاب مكاتب الاستقدام من أموال النقابة التي جمعت من اعمال استثمارية.وفي التفاصيل، دعت النقابة، لاجتماع هيئة غير عادي في مقرها الرئيس خلال آب (اغسطس) الماضي، لمناقشة التصرف بالمبالغ المالية الموجودة في الصندوق وآلية الاستفادة منها، ونتيجة لعدم اكتمال النصاب القانوني، جرت الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي ثان، وخلاله وزعت الهيئة العامة 3 آلاف دينار لكل مكتب، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها بعض أصحاب المكاتب.إلى ذلك بين الفاعوري، أن نحو 20 إلى 30 مكتبا من أصل 161، هم من المتعثرين، وقد تأخروا عن الدفع وإرجاع المبلغ، ولكن سيجري عمل تسوية بطريقة صحيحة معهم، لضمان إرجاع المبلغ لصندوق النقابة.وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود، إن الوزارة تتابع مع الجهات الرقابية ملف النقابة لاسترداد 483 ألف دينار من أموال النقابة، وزعت على أعضاء الهيئة العامة.وأضاف أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية كافة وفقا لنتائج التحقيقات التي تقوم بها هذه الجهات، مؤكدا حرص الوزارة على استرداد الأموال المصروفة كونها أموالا عامة، بموجب أحكام التشريعات النافذة.