الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفاعوري: استقدام عاملات منازل من "بروندي" أقل أجورا من الجنسيات الأخرى

عاملة منزل - (تعبيرية)
عاملة منزل - (تعبيرية)

تعتزم نقابة أصحاب مكاتب أستقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين فتح باب الاستقدام لعاملات المنازل من جمهورية بروندي، وذلك بالتنسيق والتشاركية مع وزارة العمل التي أتخذت كافة الاجراءات لبدء بعملية الاستقدام.

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وبين نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري ان رواتب العمالة المنزلية من جمهورية بروندي تتراوح من 180-200 دولار شهريا، وبالتالي فأنهن الاقل أجورا، بفارق لا يقل عن 100 دولار شهريا عن أجور جنسيات الدول الثمانية.


 ويخضع عاملات منازل من جمهورية بروندي حاليا لتدريب مكثف في بلادهن على الاعمال المنزلية تمهيدا لاستقدامهن خلال الاسابيع القادمة.


وستوقع وزارة العمل خلال الأسابيع القادمة اتفاقية مع حكومة بروندي لاستقدام العمالة المنزلية.


واوضح الفاعوري أنه بعد توقيع الاتفاقية تبدأ الترتيبات الصحية من خلال تطبيق الاجراءات الصحية المتعلقة بعملية الاستقدام، مؤكدا الفاعوري حرص نقابته على توفير عمالة منزلية مؤهلة ومدربة وبكلف مناسبة لا ترهق المواطن الاردني، موضحا ان وزارة العمل تبدي اهتماما مع النقابة في مخاطبة كافة الجهات ذات العلاقة لتسهيل عملية الاستقدام من بروندي.


 وحسب الفاعوري أن وزارة الصحة ستعتمد المختبرات طبيةا في جمهورية بروندي لاجراء فحوصات مخبرية لعاملات المنازل اللاتي سيتم استقدامهن للاردن، كذلك سيخضعن عاملات بروندي لفحوصات مخبرية ثانية لدى وصولهن الاردن مثل باقي عاملات المنازل، وذلك حرصا من وزارة الصحة على خلوهن من أية أمراض او وجود حمل.

واستقدم اصحاب مكاتب الاستقدام في النقابة زهاء 21 الف عاملة منزل العام الماضي، وبأجراء الفحص الثاني من قبل وزارة الصحة لهن تبين ان هناك 278 عاملة منزل معظمهن حوامل ومنهن مصابات أمراص نفسية وأمراض اخرى وتم إعادتهن الى بلادهن على نفقة أصحاب المكاتب.


وأشار الفاعوري إلى أن عدد الاصابات الذي كشفته مختبرات وزارة الصحة العام الماضي يؤكد أن الإجراءات الطبية الأردنية سليمة ولا تهاون فيها، وهي من الافضل مقارنة مع الدول المستقدمة للعمالة المنزلية.

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