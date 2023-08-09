الخميس 10 آب 2023
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الفايز: الأردن يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه وفدا أكاديميا من جامعة "ستراثكلايد" البريطانية أمس-(بترا)
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه وفدا أكاديميا من جامعة "ستراثكلايد" البريطانية أمس-(بترا)
 بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أمس مع وفد أكاديمي من جامعة "ستراثكلايد" البريطانية، سبل إيجاد تعاون علمي يشمل مختلف المجالات العلمية، وعلى رأسها البحث العلمي والابتكار.اضافة اعلان
ويترأس الوفد البريطاني الأكاديمي رئيس جامعة "ستراثكلايد"، البروفيسور سيرف جيم ماكدولند، يرافقه ثلاثة من نوابه، إلى جانب مستشاره لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور إبراهيم خضره.
وتحدث الفايز في بداية اللقاء، عن مجمل الأوضاع التي تعيشها المنطقة والعالم أجمع، والتي كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، والصراعات الأهلية، وغيرها من الأحداث، التي ألقت بتداعياتها وآثارها على مختلف الدول.
وأشار إلى أن الأردن يواجه تحديا اقتصاديا كبيرا، أسهمت تلك الأحداث المتعاقبة في مضاعفتها، وعلى رأسها استضافة نحو 1.3 لاجئ سوري، تقدم لهم المملكة مختلف الخدمات الأساسية، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية.
وأكد الفايز، بحضور عدد من رؤساء اللجان الدائمة في مجلس الأعيان، أن المملكة تقوم بدورها الإنساني تجاه استضافة اللاجئين، داعيا المتجمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته تجاه دعم اللاجئين في الأردن، لتمكينه من الاستمرار بقيامها بدورها الإنساني.
من جانب آخر، أوضح الفايز أن الأردن، يجري إصلاحات سياسية يسعى من خلالها إلى تعزيز الحياة الديمقراطية والعمل السياسي والحزبي، مبينا أن قانون الانتخاب الجديد خصص 41 مقعدا للأحزاب في البرلمان المقبل كمرحلة أولى، يرتفع ذلك العدد تدريجيا على مرحلتين متتاليتين، وصولا إلى حكومات برلمانية.
ونوه الفايز بأهمية التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المساهمة بمعالجة بعض التحديات، ولا سيما الاقتصادية منها، داعيا إلى دعم خطط الأردن في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.
بدوره تحدث البروفيسور ماكدولند حول أهمية التركيز على التعليم العالي وجودته وتعزيز الاستثمار في البحث العلمي والابتكار، مؤكدا أن التعليم يعد واحدا من المفاتيح الهامة في المساهمة بمعالجة أبرز التحديات الراهنة، ولا سيما الاقتصادية منها.
وأشار إلى أهمية العلاقة بين صناع السياسيات والمجال الاقتصادي، ما يؤدي إلى إيجاد بيئة متوازنة تنعكس إيجابا على الكثير من القطاعات الأخرى، موضحا أهمية تعزيز الاستثمار في مجالات الطاقة.
وبين البروفيسور ماكدولند أن لدى الجامعة برنامجا يهدف إلى رفع كفاءة ما يعرف بـ"الصف الثاني" للموظفين، وهو ما يسهم في إيجاد أدوات من شأنها معالجة التحديات، مشيرا إلى أن الجامعة حريصة على تعزيز التعاون مع مجلس الأعيان ومختلف الجهات الأردنية ذات العلاقة.
وهدف اللقاء الى بحث سبل التعاون الأكاديمي بين الأردن والمملكة المتحدة، بحيث تكون الجامعة البريطانية حلقة وصل للشراكات الثنائية بين المجتمع البريطاني على الصعيدين الحكومي والخاص، مع مختلف الجهات الحكومة والأهلية الأردنية.
ويسعى الوفد إلى بحث سبل التعاون في مجال المساعدة على تطوير آليات البحث العلمي والابتكار، إلى جانب تطوير أداء العاملين في القطاعين العام والخاص الأردني، عبر عقد دورات تدريبية متخصصة لهم، إلى جانب منح دراسية ستوفرها الجامعة لعدد من الموظفين والطلبة المتميزين.-(بترا)
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