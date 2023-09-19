الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

رئيس مجلس الأعيان: نقف خلف جلالته وهو يؤكد الحرص على الثوابت الأردنية وحماية أمن الأردن واستقراره

الفايز: الملك وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القيمية والأخلاقية والإنسانية

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز
قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القيمية والاخلاقية والانسانية وحق الشعوب بالحرية والكرامة والحياة الامنة ، عندما تحدث جلالته  حول العديد من القضايا المتعلقة باللاجئين وحقوق وكرامة الشعب الفلسطيني ، وحول الملايين الذين يفتقرون للأمن الغذائي في عالمنا اليوم ، وذلك في خطاب جلالته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.اضافة اعلان

وفي بيان اصدره اليوم قال الفايز إن مجلس الاعيان يقف خلف جلالة الملك وهو يؤكد الحرص على الثوابت الاردنية وحماية امن الاردن واستقراره ، و فيما يتعلق بحماية حدودنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمننا الوطني جراء الأزمة السورية ، مبينا الفايز ان خطاب جلالته يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين جميعاً في حرصهم على وطنهم وحمايته من اية تهديدات .

واشار البيان الى ان جلالة الملك وضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته الانسانية تجاه اللاجئين  بضرورة ان يواصل المجتمع الدولي تقديم المساعدات والعون لهم ، مؤكدا جلالته انه  لا يجوز تحميل مسؤولية اللاجئين لدولة بعينها فهي مسؤولية جماعية ، كما انه من غير المنطق والمقبول الحديث عن تقليص حجم المساعدات المقدمة لهم في الوقت الذي يشهد فيه عالمنا المزيد من الصراعات والمزيد من اللاجئين والمشردين بسبب هذه الصراعات او الكوارث الطبيعية .

وقال الفايز ان جلالة الملك اوضح للجميع الدور الكبير الذي قام ويقوم به الاردن تجاه اللاجئين السوريين وما واجهه بلدنا من ضغوطات على مختلف موارده الطبيعية وبناه التحتية ، مؤكدا جلالته ان المسؤولية في التعامل مع اللاجئين ما زالت تقع على عاتق الجميع فالاردن تجاوزت قدرته على تقديم الخدمات الضرورية للاجئين حدودها.

وبين رئيس مجلس الاعيان في بيانه ان الملك خاطب العالم وحدثهم عن ظلم الاحتلال الإسرائيلي وعدم قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق طموحاته وتحقيق كرامته والتعبير عن ذاته، وحرمانه من حق التنقل وحق الحياة وحق التعبير ، وهذا عهد جلالته الدائم في الدفاع عن القضية الفلسطنية وحق شعبنا الفلسطيني بالحرية والاستقلال ، فجلالة الملك كانت القضية الفلسطنية وحق شعبها بالحرية هاجسه الدائم ، فقد كانت على الدوام تحتل الاولية لديه في كافة لقاءات جلالته مع قادة وزعماء العالم وفي مختلف المحافل الدولية .
واكد الفايز ان مجلس الاعيان كما الاردنيين جميعا يقف خلف جلالته في كل خطوة وموقف ، من اجل حماية وطننا والدفاع عن قضايا امتنا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
انطلاق مؤتمر "الأردنية للتأمينات الصحية" .. السبت المقبل

انطلاق مؤتمر "الأردنية للتأمينات الصحية".. السبت المقبل منذ4 ساعة

1

نص خطاب الملك في الأمم المتحدة كاملا - فيديو منذ6 ساعة

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء

الأمانة تعلن جاهزية المناهل والعبارات لأمطار الشتاء منذ9 ساعة

JordanandJordanians_MainHeader_AncientJordan

​توصية بدعم التحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الأردن منذ9 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد

ولي العهد: جهود عظيمة يقودها الملك لتعزيز مكانة الأردن

منذ 42 دقيقة
F6ao2ldWQAAbRDG

الملك يعقد لقاءات مع رؤساء ألبانيا والتشيك ومقدونيا الشمالية وغانا ونيجيريا

منذ1 ساعة
الملك يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

الملك يلتقي المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي

منذ1 ساعة
وزيرة الخارجية النرويجية

وزيرة الخارجية النرويجية تكتب.. الوقت ينفد

منذ3 ساعة
مجلس النواب

مجلس النواب: خطاب الملك يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين

منذ3 ساعة
جانب من ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال"

ملتقى "مستقبل الإعلام والاتصال" ينهي أعماله بالدعوة إلى تطوير العمل الإعلامي وحماية الصحفيين ودعم الريادة الإعلامية في الفضاء الإلكتروني

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 