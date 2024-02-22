الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز يؤكد أهمية توسيع العلاقات الأردنية القطرية بمختلف المجالات

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)

التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الاعيان اليوم الخميس، السفير القطري لدى المملكة سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية ، والاوضاع الراهنة في المنطقة. 

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وقال الفايز، اننا في الاردن نعتز بعلاقاتنا الاخوية التاريخية والمتجذرة مع دولة قطر الشقيقة، والتي تقوم على الاحترام المتبادل وبما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين وقضايا امتنا العربية العادلة، هذه العلاقات المتينة التي يحرص على تطويرها والبناء عليها بمختلف المجالات ، جلالة الملك عبدالله الثاني ، واخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظهما الله.


واكد الفايز اهمية توسيع افاق العلاقات الاردنية القطرية بمختلف المجالات ، وادامة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين ،خاصة في هذه الظروف التي تمر بها امتنا ، التي تستدعي تعزيز تعاونها ووحدتها لمواجهة التحديات التي تمر بها، والسعي معا لوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.


وشكررئيس مجلس الاعيان دولة قطر، على دعمها المتواصل للاردن ووقوفها الى جانبه في مختلف الظروف والاوقات، وحرصها الدائم على تعزيز الاستثمارات القطرية في الاردن، وازالة اية عراقيل، تحول دون تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين الشقيقين. 

واضاف " اننا نثمن الجهود القطرية لانهاء العدوان الاسرائيلي، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة، وجهودها الحثيثة من اجل انهاء حصار غزة، والاتفاق على هدن انسانية، تسمح بادخال المساعدات الاغاثية  والطبية  ، يعقبها انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.


من جانبه أكد السفير القطري، حرص دولة قطر البناء على العلاقات الاخوية القطرية الاردنية  بمختلف المجالات ، مبينا ان قطر تعتز بعلاقاتها الاستراتيجية مع الاردن ، وهي علاقات متينة تقوم على اسس ثابتة من الاحترام المتبادل ، وكل ما من شأنه خدمة قضايا امتنا العادلة.


وقال اننا في قطر معنيون بتعزيز علاقاتنا بين بلدينا الشقيقين ، وتفعيل التنسيق المشترك ، لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة ، والسعي معا لدعم المشاريع والبرامج ، التي تسهم في التنمية الاقتصادية الشاملة للبلدين .

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