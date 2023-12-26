الثلاثاء 26 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز يتسلم تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز - (أرشيفية)
تسلم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مكتبه بدار مجلس الأعيان، رئيس الديوان راضي حمادين.اضافة اعلان

وثمن الفايز الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المحاسبة لجهة الحفاظ على المال العام والإجراءات الوقائية المسبقة التي يتبعها لمنع وقوع المخالفات، إضافة إلى قيامه باتباع أفضل الممارسات الرقابية التي تتفق مع المعايير الدولية، من أجل تصويب الاختلالات في المؤسسات الحكومية التي تخضع لرقابته .

وأكد أهمية توفير الدعم المالي والفني للديوان ومنحه إمكانية الاستعانة بالخبرات المؤهلة للعمل فيه لتمكينه من مواصلة دوره بحرفية ومهنية عالية .

بدوره، شدد رئيس ديوان المحاسبة على حرص الديوان على إطلاع مجلس الأعيان على طبيعة عمله، والإنجازات التي يحققها للحد من المخالفات، إضافة إلى طبيعة التجاوزات التي يتم رصدها ومعالجتها في جميع المؤسسات الخاضعة لرقابته، وعرض توجهات الديوان المستقبلية المتعلقة بتطوير عمله والتوجه نحو الرقمنة بهدف تسهيل عمل الديوان.

وأعرب عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس الأعيان على دعمهم الموصول لديوان المحاسبة وجميع العاملين فيه، مبديا حرص الديوان على التعاون المستمر مع المجلس ولجانه المختلفة بما يخدم المصالح الوطنية.
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