الجمعة 11 آب 2023
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الفايز يطلع على دور مركز البحوث الزراعية

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال اجتماعه في مركز البحوث الزراعية أمس - (بترا)
رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال اجتماعه في مركز البحوث الزراعية أمس - (بترا)
 اطلع رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال زيارته أمس لمركز البحوث الزراعية، يرافقه رئيس اللجنة الزراعية في المجلس العين عاكف الزعبي، على دور المركز في تطوير البحوث، وإعداد المشاريع والبرامج البحثية، لتحقيق تنمية زراعية مستدامة.اضافة اعلان
وأشاد الفايز بجهود المركز لتطوير القطاع الزراعي والنقلة النوعية التي شهدها في الآونة الأخيرة في مجال البحث العلمي الزراعي ونوعية المشاريع الزراعية البحثية التي ستشكل نواة الأمن الغذائي المستدام من خلال مشاريع متعلقة بمواجهة التحديات المختصة بالتغيرات المناخية والمياه، وتعد عقبة رئيسة في تنمية القطاع الزراعي وخاصة الأبحاث في الاستخدام الأمثل للموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتوظيفها في زراعة المحاصيل العلفية.
وقال إن الأردن يعتبر من الدول المتقدمة في توظيف المياه غير التقليدية، إضافة إلى مشاريع نقل التكنولوجيا في إطار الزراعة الذكية، واستخدام نظام الري الحديثة لمعالجة تحديات شح المياه.
وثمن الفايز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تعاون المركز مع شركات البذور الوطنية التي شكلت قصص نجاح أردنية عبر إدخال أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية تتحمل الجفاف والملوحة والتغيرات المناخية، إضافة الى تصدير البذور إلى 65 دولة من خلال 36 شركة بذور أردنية تلقت دعما فنيا من المركز وخدمات التحاليل المخبرية على جميع البذور المستوردة والمصدرة، وإصدار شهادات موثوقة تمكن هذه الشركات من تحقيق أسعار جيدة.
ولفت إلى دور المركز في نشر الخريطة الجينية لأغنام العواسي، وزيتون المهراس المعمر، ووضع المهراس على خريطة السياحة البيئية الزراعية، علاوة على تأسيس أول قطيع لبحوث الإبل وبسترة حليب الإبل.
وشجع الفايز المركز على الاستمرار في الأعمال الريادية في قطاع البستنة، وإدخال العديد من الزراعات الاستوائية كالمانجا وآلافوجادو، والزراعات ذات الاحتياجات المائية القليلة للحد من الزراعات التقليدية التي تشكل محور الاختناقات التسويقية، ودمج الثروة الحيوانية والنباتية من خلال الزراعة المعمرة في محطة شرحبيل بن حسنة لتمكين المواطنين من الحصول على منتج عضوي آمن.
كما اطلع الفايز على حاضنة الابتكار وريادة الأعمال، منوها بدور المركز وايلائه لأول حاضنة للابتكار الزراعي، حيث عكف المركز على احتضان 55 مشروعا رياديا تشكل نواة لتنمية مستدامة في الأردن، والتي توجه القطاع الزراعي إلى تبني تقنيات حديثة وتوظيف الذكاء الزراعي والتطبيقات الذكية، ومشاريع التسويق الإلكتروني، إضافة إلى تقنيات لرفع كفاءة استخدام المياه، كما تتبع المنتج والتي ستكون رائدة في تطوير القطاع الزراعي.
بدوره، قدم مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، إيجازا حول طبيعة أعمال المركز والمشاريع البحثية المنفذة فيه، بحضور مدراء مديريات المراكز البحثية. وأشاد حداد بدور مجلس الأعيان على دعمه الدائم للمركز لتطوير القطاع الزراعي. -(بترا)
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