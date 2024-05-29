الفايز يلتقي الرئيس التشيكي ويبحثان الأوضاع في المنطقة

زار رئيس الجمهورية التشيكية بيتر بافيل والوفد المرافق له اليوم الاربعاء مجلس الاعيان ، وكان في استقباله رئيس المجلس فيصل الفايز ، ومساعدي الرئيس علياء بوران ومفلح الرحيمي.

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وتناولت الزيارة العلاقات الاردنية التشيكية والاوضاع في المنطقة ، خاصة ما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه ، اضافة الى التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن بسبب الاوضاع المحيطة به.

واكد رئيس مجلس الاعيان عمق العلاقات الاردنية التشيكية ، التي يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار ، ضرورة تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات ، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين .



وعرض الفايز الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل عودة الامن والاستقرار للمنطقة ، مؤكدا اهمية قيام المجتمع الدولي بدعم جهود جلالته ، الرامية الى وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، ومساندة جلالته في مساعية لايجاد افق سياسي يفرض حل القضية الفلسطينية على اسرائيل وفق حل الدولتين ، وبما يمكن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .



كما عرض الفايز عملية الاصلاح الشاملة التي يجريها الاردن ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، في ابعادها السياسية والاقتصادية والادارية ، وقال ان هدفها تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية ، وتمكين المرأة والشباب ، والوصول الى الحكومات البرلمانية والنهوض بالاقتصاد الوطني .



وحضر اللقاء رئيس بعثة الشرف وزير السياحة والاثار العامة مكرم القيسي ، والسفير التشيكي لدى المملكة أليكساندر سبوريش.