 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفايز يلتقي الرئيس التشيكي ويبحثان الأوضاع في المنطقة

فيصل الفايز يستقبل الرئيس الشتيكي
الرئيس التشيكي يزور مجلس العيان ويلتقي فيصل الفايز

زار رئيس الجمهورية التشيكية بيتر بافيل والوفد المرافق له اليوم الاربعاء مجلس الاعيان ، وكان في استقباله رئيس المجلس فيصل الفايز ، ومساعدي الرئيس علياء بوران ومفلح الرحيمي.

اضافة اعلان


وتناولت الزيارة العلاقات الاردنية التشيكية والاوضاع في المنطقة ، خاصة ما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزه ، اضافة الى التحديات الاقتصادية التي يواجهها الاردن بسبب الاوضاع المحيطة به.
واكد رئيس مجلس الاعيان عمق العلاقات الاردنية التشيكية ، التي يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني باستمرار ، ضرورة تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات ، خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين .


وعرض الفايز الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل عودة الامن والاستقرار للمنطقة ، مؤكدا اهمية قيام المجتمع الدولي بدعم جهود جلالته ، الرامية الى وقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني ، ومساندة جلالته في مساعية لايجاد افق سياسي يفرض حل القضية الفلسطينية على اسرائيل وفق حل الدولتين ، وبما يمكن من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة .


كما عرض الفايز عملية الاصلاح الشاملة التي يجريها الاردن ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، في ابعادها السياسية والاقتصادية والادارية ، وقال ان هدفها تعزيز الحياة الديمقراطية والسياسية ، وتمكين المرأة والشباب ، والوصول الى الحكومات البرلمانية والنهوض بالاقتصاد الوطني .


وحضر اللقاء رئيس بعثة الشرف وزير السياحة والاثار العامة  مكرم القيسي ، والسفير التشيكي لدى المملكة أليكساندر سبوريش.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي

الصفدي لـمسؤول أوروبي : نرفض تهجير الفلسطينيين ويجب إنهاء الاحتلال

27 أيار 2024
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)

الأردن يدين جرائم الحرب البشعة في غزة

27 أيار 2024
شاحنات مساعدات تتجه إلى غزة

الأردن يسير 92 شاحنة إلى غزة تحمل طروداً غذائية وصحية وخيماً

22 أيار 2024
وزيرة التعاون الإنمائي البلجيكية كارولينا غينيز

وزيرة بلجيكية: نقدر دور الأردن الإنساني في غزة وتحقيق الاستقرار بالمنطقة

15 أيار 2024
اقرأ أيضا
احمد الصفدي

رئيس جمهورية التشيك يلتقي الصفدي في مجلس النواب

منذ 37 دقيقة
WhatsApp Image 2024-05-29 at 10.30.15 AM

إطلاق "خارطة طريق" لتعزيز قانون المسؤولية الطبية وتفعيل إنفاذه

منذ8 ساعة
وزير الخارجية أيمن الصفدي

الأردن يدعو العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية

منذ17 ساعة
الخارجية

الأردن: يجب محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

منذ18 ساعة
القبض على شخص مطلوب - (تعبيرية)

ضبط 13 شخصا بظروف مشبوهة في اللويبدة

منذ18 ساعة
الرئيس التشيكي

الرئيس التشيكي يزور المنطقة الصناعية الخاصة بالصناعات الدفاعية

28 أيار 2024
افكار و مواقف

مقابلة سمو ولي العهد

د. محمد حسين المومني |اليوم

قاعدة متينة لحماية المنافسات

خالد خطاطبة |اليوم

عام استثنائي

زيدون الحديد |اليوم

تسخين حزبي وغليان عشائري استعدادا للانتخابات

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات | منذ21 ساعة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات | منذ21 ساعة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات | منذ21 ساعة
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات |27 أيار 2024
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نتنياهو

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 