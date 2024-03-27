الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفراية: خطة حكومية شاملة تتعلق بالمعابر الحدودية

وزير الداخلية مازن الفراية
وزير الداخلية مازن الفراية
قال وزير الداخلية مازن الفراية، الأربعاء، إن الحكومة تولي المعابر الحدودية أهمية كبيرة، كونها الواجهة الأولى التي يراها الزائر عند قدومه إلى الأردن.اضافة اعلان

وأضاف الفراية لـ"المملكة" خلال وجوده في مركز حدود العمري لمتابعة حركة المسافرين أن هنالك خطة حكومية شاملة تتعلق بالمعابر الحدودية، حيث يجري العمل حاليا على إنشاء معبر جديد في العقبة (معبر الدرة)، إضافة لإنهاء بعض مباني المسافرين لمعبر الكرامة مع العراق.

"الحكومة خصصت 600 ألف دينار لإجراء مخططات شمولية تتعلق بمعبري جابر (مع سوريا) والكرامة (مع العراق)"، وفق الفراية.

وفيما يتعلق بجسر الملك حسين الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية تحدث الوزير عن وجود عطاء لمبانٍ ومرافق جديدة.

وأشار إلى أن من المتوقع أن يشهد الأردن حركة نشطة للقادمين من السعودية إلى الأردن، متحدثا عن دخول 24 ألف شخص العام الماضي خلال يوم عمل واحد في معبر العمري.

ولفت إلى أن الزيارة للمعبر اليوم هدفها تلاشي أخطاء العام الماضي وحل المعيقات عبر زيادة الكوادر وإجراءات أخرى.

وبيّن أن معبر العمري يحتاج لإعادة نظر كلية، بما يتناسب مع التطوير الحاصل بالجانب السعودي.
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