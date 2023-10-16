الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الفراية يؤكد ضرورة توفير كل مقومات الدعم لقطاع السياحة

وزير الداخلية يلتقي رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا
وزير الداخلية يلتقي رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا
بحث وزير الداخلية مازن الفراية مع رئيس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس بريزات الواقع السياحي في مدينة البترا.
وأكد الفراية، بحضور عدد من اعضاء مجلس مفوضي السلطة، دور القطاع السياحي في دعم الاقتصاد الوطني، وضرورة توفير كل مقومات الدعم لهذا القطاع، وتهيئة البيئة السياحية الجاذبة للسياح والاستثمارات السياحية في المنطقة، مشيرا إلى دور السلطة في هذا المجال لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.اضافة اعلان
وأشاد الفراية بجهود سلطة إقليم البترا وما تقوم به من جهود كبيرة في الجانب التنظيمي والتشريعي وتنويع المنتج السياحي، ودور أبناء المنطقة في العملية السياحية وتوفير كل مقوماتها، وصولا إلى تعزيز دور السياحة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
بدوره، عرض بريزات لجهود السلطة في توفير البنية التحتية والفوقية، بما يلبي متطلبات العملية السياحية واحتياحات المواطنين، وتعزيز أهمية البترا كوجهة رئيسة للمجموعات السياحية في المنطقة، مؤكدا أن الحركة السياحية في البترا تشهد نموا كبيرا في أعداد الزوار ليتجاوز العدد للعام الحالي مليون زائر مع نهاية شهر تشرين الأول الجاري.
وأشار بريزات إلى التعاون بين سلطة إقليم البترا والمؤسسات الرسمية والاهلية في المنطقة لخدمة العملية السياحية، وتوفير متطلباتها، والحفاظ كذلك على خصوصية الموقع الاثري.
ولفت إلى الاستثمارات السياحية المتنامية في المنطقة، وما تشهده من خلال بناء المزيد من الفنادق لزيادة الغرف الفندقية والطاقة الاستيعابية.-(بترا)
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