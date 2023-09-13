الخميس 14 أيلول 2023
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الفراية يبحث ووزير الحج السعودي تسهيل الإجراءات على المعابر

وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه وزير الحج والعمرة السعودي أمس-(بترا)
وزير الداخلية مازن الفراية خلال لقائه وزير الحج والعمرة السعودي أمس-(بترا)
 استقبل وزير الداخلية مازن الفراية، أمس، وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بحضور وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.اضافة اعلان
وحضر اللقاء السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفراية، حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة السعودية، خاصة في الأمور المتعلقة بالمعابر الحدودية والتحديات التي تواجهها بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام، من الحجاج الأردنيين والفلسطينيين ومناطق 48 وبعض الجنسيات الأخرى.
وأشار الفراية إلى حرص الأردن الشديد على حفظ الأمن على كل المعابر الحدودية مع دول الجوار كافة، وعدم السماح لمهربي المخدرات والأسلحة خاصة من الجانب السوري بإدخال أي ممنوعات للأردن أو دولة أخرى، لافتا إلى التنسيق النوعي والمستمر مع الجانب السعودي على المنافذ الحدودية الثلاثة التي تربط بين البلدين لمنع أي عملية تهريب وإدخال المخدرات الى الخليج العربي.
من جهته، أعرب الربيعة، عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها الجهات الأردنية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج، مؤكدا حرص السعودية على تقديم كل ما هو مميز للحجاج الأردنيين وحل المشكلات التي تواجههم .
وتحدث، حول الجهود الأردنية المميزة في حفظ الأمن على الحدود، خاصة تلك المتعلقة بمكافحة المخدرات والأسلحة والتحديات الكبيرة التي تواجهها من خلال التصدي للمهربين الذين أصبحوا يستعملون وسائل حديثة ومتطورة في عمليات التهريب.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم المعنيين من البلدين تعقد لقاءات دورية لمتابعة جميع الحيثيات التي تتعلق بتطوير الحدود بين الجانبين وتذليل أي صعوبات أو تحديات أمامهم.-(بترا)
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