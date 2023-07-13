الخميس 13 تموز 2023
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الفراية يزور مصر لبحث تفكيك شبكات تهريب المخدرات

وزير الداخلية مازن الفراية - (أرشيفية)
وزير الداخلية مازن الفراية
يزور وزير الداخلية مازن الفراية، الخميس، جمهورية مصر العربية، ويبحث مع مسؤولين مصريين مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات، بحسب الناطق باسم الوزارة طارق المجالي.اضافة اعلان

وقال المجالي، لـ "المملكة"، إن الزيارة تأتي بدعوة من وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، مشيرا إلى أن برنامجها "يتضمن جلسة مباحثات ثنائية يعقدها الوزيران لبحث أوجه التعاون والتركيز على التعاون الأمني بمفهومه الشامل من ناحية تبادل الخبرات في المجالات الأمنية والفنية والتدريبية".

وكذلك، يبحث الوزيران تبادل المعلومات خاصة في مجال "مكافحة وتفكيك شبكات تهريب المخدرات التي أصبحت مشكلة تؤرق الإقليم" وتتطلب تعاونا من دول المنطقة على ما ذكر المجالي.

ومصر هي عضو في لجنة الاتصال الوزارية المكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان والأمين العام لجامعة الدول العربية، والمشكّلة لمتابعة تنفيذ بيان عمّان وللاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية.

وتهدف الزيارة التي تستمر يومين، وفق المجالي، إلى "تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بكافة أشكالها".

ويزور الفراية عددا من المؤسسات الأمنية في مصر، بحسب المجالي، الذي قال إن ضباطا في مديرية الأمن العام يرافقون الفراية خلال زيارته للقاء نظرائهم المصريين، وذلك "للترتيب بشكل مباشر لترجمة التعاون الأمني لبرامج تنفيذية ومراجعة البرامج القائمة حسب الاتفاقيات الموقعة مع الجانب المصري".
د. ليث عبدالله القهيوي

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