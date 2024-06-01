 
السبت 01 حزيران 2024
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الفناطسة: إنهاء قضية 450 عاملا في مستشفيات الصحة

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة
أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن الاتحاد تابع قضية عمال الشركة المثالية للخدمات العامة، مع كل من وزارتي العمل والمالية، إلى جانب إدارة الشركة، بهدف إيجاد حل لقضية العمال، وذلك بتأخر صرف أجورهم لشهرين (نيسان، أيار). اضافة اعلان

وأضاف الفناطسة، في بيان صحافي اليوم السبت، أنه جرى إنهاء مشكلة تأخر صرف رواتب العاملين في الشركة البالغ عددهم 450 عاملا يعملون في مجال النظافة والخدمات، في مستشفيات وزارة الصحة في كل من السلط وإربد، حيث سيتقاضى العمال أجورهم يوم الأحد، لافتا إلى أنّ الاتحاد عندما رصد قضية العمال عبر وسائل الإعلام، دعاهم إلى عدم تنفيذ اعتصام بهدف إعطاء الفرصة للمتابعة مع الجهات ذات العلاقة من أجل حماية حقوقهم. 

وأوضح الفناطسة، أن عدم استلام العمال أجورهم، يعود للتأخير في صرف مستحقات الشركة من قبل وزارة الصحة، مضيفا، "جرى التواصل مباشرة مع مساعد أمين وزارة المالية سالم القضاة، واستلمت الشركة جزء من المستحقات وقيمتها 250 ألف دينار بهدف تمكينها من دفع أجور العمال". 

وتابع، "إدارة الشركة أبلغتنا أنها استلمت المستحقات من وزارة المالية، ويوم الأحد إن شاء الله سيتم صرف رواتب العمال"، مثمنا في الوقت ذاته، استجابة وزارة المالية بإيجاد حل سريع لتمكين الشركة من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال وصرف أجورهم دون تأخير.
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